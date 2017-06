INSOLITE - Des policiers du Val-de-Marne aident une jeune femme à accoucher sur la RN19

Une voiture qui roule à vive allure, grille un feu rouge et un conducteur au téléphone ! Des policiers de Boissy-saint-Léger pensaient arrêter un chauffard vendredi. Ils ont pris en charge au final un papa affolé et ils ont surtout aidé sa femme à accoucher dans la voiture sur la RN19.

C'est une fin de service très "rock'n roll" à laquelle ont participé des policiers du commissariat de Boissy-Saint-Léger (94) vendredi au petit matin. Vers 5h30, ils sont d'abord appelés pour une biche errant sur la RN19 mais en arrivant sur place, ils remarquent surtout un véhicule qui "bombarde". Une Golf qui roule à vive allure, zig-zague, grille un feu rouge. Le chauffeur est au téléphone en même temps qu'il conduit.

Bref, les policiers décident d'arrêter et de contrôler le véhicule sur la une bande d'arrêt d'urgence. A l'intérieur de la voiture, deux enfants à l'arrière, une femme sur le siège passager et au volant... un papa affolé : "Ma femme accouche ! On voit la tête du bébé !" Les policiers font passer les enfants et leur papa derrière la glissière de sécurité pendant que, dans le même temps, une gardienne de la paix stagiaire prend en charge la maman. Le travail ayant déjà commencé, un policier prend contact avec les pompiers et donne par téléphone les instructions pour réussir l'accouchement. Tout s'est très bien passé et le petit Younès est né ! Désormais la petite famille est à l'hôpital pour se remettre de ses émotions.