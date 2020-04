INSOLITE - Des rats grignotent la fibre optique de la mairie de Poitiers

A Poitiers, la fibre optique reliant l’Hôtel de ville à la médiathèque a été sectionnée dans la nuit de samedi à dimanche. Des rats ont mangé les câbles. Tout ce qu'il y a de plus normal selon un dératiseur poitevin : "Les nuisibles s'adaptent en période de confinement".

C'est un incident anecdotique mais qui ne surprend pas les professionnels de la dératisation. En plein week-end pascal, la mairie de Poitiers a perdu le contact avec plusieurs de ses serveurs installés dans des sites annexes de la municipalité.

L'auteur du forfait est un nuisible bien connu des villes : le rat. "En cette période de confinement, les rongeurs sont un peu désorientés. Avec la fermeture des restaurants et de nombreux commerces, c'est autant de nourriture en moins à se mettre sous la dent la nuit venue dans le centre-ville. Ils s'adaptent donc. Et bien mieux que nous" confirme Isabelle Ménard, responsable administrative du laboratoire Sublimm 86, société spécialisée dans la destruction des nuisibles, et qui possède une antenne à Poitiers.

Fibre, câbles de moteur de voiture...

La fibre attire particulièrement les rats car "elle contient de l'amidon" précise la professionnelle. Et les réseaux télécoms ne sont pas les seuls à avoir les faveurs des rongeurs. "Ils apprécient aussi les câbles des moteurs de voiture, et nous sommes déjà intervenus chez des particuliers qui ne comprenaient pas pourquoi leur véhicule était en panne..."

A la mairie de Poitiers, tout est finalement rentré dans l'ordre ce mardi. "Il a simplement fallu organiser lundi notre visio-conférence quotidienne avec les services depuis les nouveaux locaux de l'ancienne Banque de France (site des Carmélites)" indique le service communication de la collectivité. Nous voilà ra... ssurés.