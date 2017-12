Mamirolle, France

Depuis quelques jours, une délégation russe est en visite en Franche Comté. Ces Russes arrivent de Tver la ville jumelée avec Besançon, une agglomération de 416 000 habitants située sur les bords de la Volga, à 170 km au nord ouest de Moscou. Cette visite qui s'achève ce samedi n'est pas seulement diplomatique, elle est aussi intéressée : on trouve dans cette délégation d'une dizaine de personnes, le propriétaire de Kalininskoié, une importante entreprise laitière qui s'appuie sur la production de 2000 vaches.

Fabriquer du fromage à la mode comtoise

Alexander Borrissovitch Ovodkov, c'est son nom, rêve de fabriquer du fromage à la mode comtoise. Et il a pour cela visité une fruitière à Métabief, et l'ENIL, l'Ecole nationale d'industrie laitière de Mamirolle. "Nous sommes très intéressés par vos techniques de transformation du lait, confirme cet industriel. L'an dernier nous avions visité chez vous un GAEC, et on y avait constaté une organisation parfaite pour les vaches et la production de lait. Cette fois nous sommes venus pour approfondir l'échange d'expérience, et apprendre à _fabriquer le fromage selon les recettes des fromages franc-comtois_."

Les premiers fromages d'ici deux ans

Les Russes, qui sont aussi venus étudier l'organisation de la vente dans notre région, n'excluent pas la possibilité d'inviter des fromagers franc-comtois à Tver. Ils envisagent de produire leurs premiers fromages d'ici un an et demi à deux ans. Et ce travail commence dès aujourd'hui par la collecte de renseignements sur le matériel et les procédés de fabrication du Comté.