Grenoble, France

Au départ c'est une idée entre collègues au sein des ateliers du dépôt de Sassenage de la TAG, société des transports de la Métropole de Grenoble. "Ça fait un bout de temps qu'on voulait faire un calendrier humoristique explique Bruno Moritz, alias M. Juin, et puis voilà on s'est lancés, sur le thème de la sécurité". Pourquoi ce thème ? "Parce que la sécurité à la Semitag c'est quand même un point fort", explique Thibault Faure, alias M. Octobre. "On a déjà eu des collègues blessés dans des accidents du travail et puis bon après c'est notre propre sécurité... "

Poser nu? "Moi ça ne me dérange pas", dit Bruno Moritz. "Moi je suis très satisfait du résultat, explique son collègue, les photos rendent bien". Les salariés sont photographiés en situation de travail, nus donc, mais avec gants, chaussures de sécurité, lunettes de protection, masque, chasuble réfléchissante ou encore baudrier. Des photos qui "rendent" tellement bien que la TAG a décidé de relayer l'initiative. Au départ les collègues de travail imaginaient faire 70 calendriers et les vendre autour d'eux pour se payer un repas de fin d'année. Finalement 1400 calendriers ont été imprimés par l'entreprise et distribués au personnel.

Les scènes sont en noir et blanc, les salariés et les éléments de sécurité en couleur -

L'important c'est d'être bien protégé... -

Bruno et Thibault, salariés à la Semitag et respectivement M.Juin et M.Octobre Copier

En avril ne te découvre pas d'un fil... -