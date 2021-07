Insolite : des tablettes du chocolat drômois Valrhona aperçues dans la cabine de Thomas Pesquet, dans l'espace

"On a l'habitude d'être dans les étoiles, mais plutôt les étoiles du guide Michelin ! Là on est dans les hautes sphères astronomiques, c'est très agréable", a réagi Franck Vidal, directeur de la cité du chocolat Valrhona, à la photo de Thomas Pesquet. Ce dimanche matin (heure française) l'astronaute Thomas Pesquet, commandant de la Station spatiale internationale (ISS) a posté une photo sur les réseaux sociaux. Il y dévoile l'intérieur de sa cabine, où l'on aperçoit plusieurs tablettes du célèbre chocolat drômois Valrhona.

C'est en regardant attentivement la première des 4 photos que l'on peut apercevoir les tablettes du chocolatier Drômois.

"Ce sont bien des tablettes Valhrona", confirme Franck Vidal "Je reconnais une tablette de chocolat au lait Jivara, une tablette de chocolat blond Dulcey et une tablette de chocolat noir, un Araguani, je pense."

La gourmandise de Thomas Pesquet semble amuser les internautes, qui n'ont pas manqué eux aussi de relever le goût du commandant de l'ISS pour le chocolat.

"Je suis honoré pour la marque, je crois que Thomas Pesquet est un grand amateur de gastronomie française", continue Franck Vidal. "Il faudra lui demander à son retour comment se conserve le chocolat dans l'espace, parce que ce n'est pas un test qu'on fait souvent ! On fait des tests de conservation au chaud, au froid, mais dans l'espace c'est la première fois ! On essayera de le joindre pour l'inviter à la cité du chocolat à Tain l'Hermitage et qu'il nous donne ses impressions !"