INSOLITE - Elle perd ses eaux dans le train pour la deuxième fois en deux ans, avec le même contrôleur

C'est une histoire rarissime qui s'est jouée en début d'après-midi dans le TER 891007 . Une femme de 27 ans a perdu ses eaux entre Pont-sur-Yonne et Sens, dans l'Yonne. Il y a deux ans sur cette même ligne TER, elle avait déjà perdu les eaux et avait été accompagnée... par la même personne !

Brice Lanvin en a vu d'autres, ce pompier volontaire icaunais de quarante ans, contrôleur à Laroche-Migennes va sans doute se rappeler toute sa vie de la scène vécue ce mardi 2 mars 2021. Il fait ses contrôles comme d'habitude dans le TER 891007, lorsqu'il est alerté par une femme sur le point d'accoucher. Une femme de 27 ans, déjà maman de quatre enfants, est montée en gare de Pont-sur-Yonne pour aller faire des examens à l’hôpital de Sens, mais voilà que le travail commence : elle vient de perdre les eaux.

Voilà donc l'histoire qui recommence !

Le contrôleur appelle les secours, fait des annonces dans le train pour savoir si un personnel médical peut lui donner un coup de main et commence à rassurer la future nouvelle maman. Il ne remarque pas immédiatement que cette femme lui est familière, ce n'est que quelques minutes plus tard, qu'il se souvient s'être retrouvé dans cette même situation et que c'était déjà cette cliente de la SNCF qui avait perdu les eaux dans le train.

Voilà donc l'histoire qui recommence ! Il y a deux ans, cette femme de 27 ans a accouché d'une petite Aya après avoir perdu les eaux dans le train. Cette fois ci, c'est un petit garçon ! Allez savoir si Brice Lanvin, qui a accompagné et rassuré la maman dans le train, sera peut-être le parrain ?