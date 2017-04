INSOLITE - En Dordogne, une femelle anaconda attend des petits !

C'est une première en Dordogne, une femelle anaconda de l'aquarium du Bugue attend des petits pour la fin de l'année.

"C'est un événement très rare et même exceptionnel !" Soigneur à l'aquarium du Bugue, Thibault Tarwald ne cache pas sa fierté. D'ici la fin de l'année, Lolita, la femelle anaconda du site devrait mettre bas dans son terrarium. Elle vient d'être fécondée par un mâle prêté par un parc de la Vienne.

L'accouplement entre les deux animaux a eu lieu il y a une semaine. "On a eu un pré accouplement de deux semaines pour l'obliger à ovuler, puis la femelle a mué et enfin nous avons eu l'accouplement," raconte le soigneur. Pour se reproduire, le mâle anaconda s'enroule autour de l'extrémité de la femelle. "Son but est d'aligner ses organes génitaux avec ceux de la femelle." Cet accouplement peut durer de quelques heures à plusieurs jours. L'incubation va ensuite durer de quatre à sept mois. Les œufs vont éclore dans la femelle et elle mettra bas une petite quarantaine d'anacondas qui seront ensuite mis à l'abri en coulisses avant d'être présentés au public. L'histoire d'amour entre Lolita et son compagnon va malheureusement prendre fin d'ici quelques semaines. Celui-ci doit en effet retourner dans son parc.