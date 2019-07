INSOLITE En garde chez la mamie à 10 km, le chat fugueur disparaît 15 jours avant de rentrer chez lui

Poitiers, France

Moustique est sagement en vacances chez la mamie dans un quartier de Poitiers. Ses maîtres et leurs enfants sont partis en vacances en Espagne. Problème le chat disparaît durant 15 jours et la mamie gardienne n'ose pas leur annoncer la nouvelle. A leur retour, elle finit par avouer à ses enfants et petits enfants que le chat a disparu. Ils rentrent à Vouneuil-sous-Biard à une petite dizaine de km et le chat réapparaît pour le plus grand bonheur de la petite famille.