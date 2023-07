Insolite : en Haute-Saône, il réussit le brevet à 43 ans en même temps que sa fille de 15 ans

La fête a été double à Frotey-lès-Lure pour la famille Dirand en ce début juillet 2023. Le père, Samuel, et sa fille, Rose, ont tout deux décroché leur brevet des collèges.

Rose a obtenu la mention assez bien. L'adolescente croyait en revanche assez peu aux chances de son père... "Je ne pensais pas qu'il l'aurait, il n'a pas révisé !" sourit-elle en plaisantant devant lui.

Un défi ancien

Le brevet des collèges, Samuel l'avait déjà tenté dans le passé, mais il ne l'avait pas obtenu. Le producteur de lait haut-saônois a ensuite enchaîné des études agricoles, quelques emplois dans le secteur, et s'est installé comme paysan en 2004. "Je m'étais dit que je repasserais le brevet un jour..." raconte-t-il. L'envie est revenue en voyant sa fille entrer au collège en 6e : "Là je me suis dit que je le passerai en même temps qu'elle quand elle sera en troisième, en candidat libre".

Défi relevé ! Même si les jours d'examens, Samuel a bien failli ne pas être là : "c'était le temps des moissons d'orges...". Le père de famille a donc retrouvé les bancs d'école. "En me voyant arriver, les professeurs ont cru que j'étais un surveillant ! Et dans l'entrée de l'établissement, je voyais les élèves penchés sur ma date de naissance, en train de calculer l'âge que j'ai" rigole l'agriculteur de 43 ans.

Samuel a passé le brevet "au talent" comme il dit, sans aucune révision. "En français, j'ai fait moins de faute qu'avant. En histoire-géographie, je me suis pas mal débrouillé... En maths, je me suis un peu perdu : Pythagore, Thalès, et les fonctions... Mais c'est en anglais que j'ai vraiment eu une mauvaise note : 38/100"

L'honneur est sauf : le diplôme est décroché à la fois pour le père et pour la fille ! Rose projette maintenant de faire un lycée agricole, pour ensuite travailler sur la ferme avec son père.