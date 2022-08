INSOLITE | En Mayenne un kangourou se balade en liberté, les gendarmes partent à sa recherche

Les gendarmes de la Mayenne sont à la recherche d'un individu pas comme les autres depuis ce vendredi matin. Deux patrouilles tentent de mettre la main sur un Kangourou ! L'animal a été aperçu vers 7 heures du matin dans le secteur de La Croixille dans le nord-ouest mayennais.

L'Office Français de la Biodiversité et la mairie de la commune ont aussi été contactés pour le retrouver. Yoann un automobiliste mayennais a croisé la route de ce kangourou et autant dire qu'il a halluciné. "J'allais au travail en voiture. Et d'un coup dans un virage, _j'ai cru voir un chevreuil en train de manger de l'herbe dans un fossé_. Mais la bête a traversé la route et a tapé le pare-chocs de mon camion. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu que c'était un kangourou. Immédiatement j'ai pris une photo pour prouver que c'était bien cet animal" raconte le Mayennais.

Le kangourou est bien vivant. "Je l'ai tapé à même pas 10 km/h, j'étais presque à l'arrêt. Il a été plus effrayé qu'autre chose. Sur le coup je me suis demandé si j'étais dans un rêve, mais après avoir repris mes esprits j'ai bien vu un kangourou" sourit l'automobiliste.

Le ou les propriétaires de ce kangourou sont invités à se signaler auprès de la gendarmerie de Port-Brillet au 02 43 68 87 17.