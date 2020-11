Insolite : en plus du Beaujolais nouveau, le caviste vend du "vin anticovid"

Un vin de Bordeaux qui fait office de "test" covid, une petite plaisanterie élaborée par un viticulteur bordelais et vendu chez Barthod, caviste de la rue Bersot, dans le centre de Besançon.

Un merlot, rouge, avec un étiquette un peu particulière : "il y a un petit mode d'emploi : verse toi un grand verre de vin et sent le, si tu arrives à le sentir, goûte le et si tu arrives à le sentir et à le goûter, tu n'as pas la covid", lit Sébastien, caviste chez Barthod.

Un merlot en guise de "test" covid, la plaisanterie bio d'un viticulteur bordelais. © Radio France - Rachel Saadoddine

Du vin rouge en guise de "test" covid

Cette cuvée éphémère est un franc succès. "J'en avais deux cents bouteilles il y a dix jours, il doit m'en rester soixante", explique Sébastien. Il faudra donc se dépêcher pour aller chercher son "test" covid à 8,75 euros la bouteille. Sinon, qu'on se rassure, le Beaujolais nouveau arrive jeudi 19 novembre. Et même s'il n'y aura pas de dégustation cette année, "j'ai quand même sélectionné quatre Beaujolais qui sont vraiment bons, même s'ils ont le goût de fruits rouges...et pas de banane", s'amuse Sébastien.