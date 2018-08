Saint-Amand-les-Eaux, France

Oubliez le selfie de vos pieds ou un verre à la main avec vos amis pour illustrer vos vacances, cet été faites vous tirer le nombril ! pour vous aider la mairie de Saint-Amand les Eaux a carrément imaginé un photomaton maison qu'elle a installé sur le bord des bassins du centre aquatique. Une opération insolite dans le cadre de l'année Saint-Amand les Eaux nombril du monde placée sous le signe du bien vivre ensemble.

Il suffit d'entrer dans la cabine, vous mettre debout et non assis comme dans les appareils traditionnels et déclencher la caméra, reste ensuite à vérifier si le cliché est bon s'amuse Franck Baudoux le directeur de la piscine

pour voir si notre nombril est souriant, beau, éclairé, bronzé, maquillé, avec un percing...c'est l'occasion de sourire, de rigoler avec les copains copines et de sortir une photo un peu originale

le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Le directeur a tombé le maillot pour cette opération et on pourra aussi voir d'autres nombrils célèbres de la ville en juin comme celui d'Alain Bocquet le maire ou de Fabien Roussel le député.

Un second appareil sera installé aux thermes d'ici 15 jours puis chez les photographes indépendants de la ville. Et en mars les femmes enceintes pourront poser avec des peintures réalisées par une artistes sur leurs jolis ventres arrondis.

Vous pouvez vous aussi prendre dès maintenant votre nombril en photo à la plage ou dans votre jardin, et les envoyer au service communication de la ville : nombrildumonde@saint-amand-les-eaux.fr