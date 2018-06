Charbonnières-les-Sapins, France

L'émeu d'un agriculteur de Charbonnières-les-Sapins dans le Doubs s'est échappé samedi soir, le jour du match de Coupe du monde de football France-Australie. Ce grand oiseau qui vit sur le territoire australien n'a, a priori, pas été choqué par la défaite de ses compatriotes footballeurs, battus par la France, dès le premier match du Mondial en Russie. Il aurait plutôt été effrayé par des Francs-Comtois venus passer la soirée à la salle des fêtes de la commune.

Fanfan n'est pas agressif"

Depuis, les propriétaires de l'animal Fanfan essaient de le localiser. Il a été aperçu à Etalans dimanche matin. La gendarmerie est prévenue et conseille aux Francs-Comtois qui le verraient de ne pas essayer de l'attraper. L'animal n'est pas agressif explique l'agriculteur à qui il appartient. Sa plus grosse crainte serait qu'il cause un accident de la circulation.Si vous avez vu l'émeu de Charbonnières-les-Sapins, contactez la gendarmerie ou France Bleu Besançon qui transmettra l'info au propriétaire.