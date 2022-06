INSOLITE - Féria de Nîmes : le Ricard à 15 euros à l'Imperator, les nîmois tombent de leur tabouret

C'est aussi ça, la féria : le mélange de tous les nîmois, et bien au-delà. Mais en parlant de mélange, en voilà un qui fait causer cette semaine : de l'eau, des glaçons et un alcool anisé... un apéro populaire par excellence ! Sauf, qu'à L'Impérator, l'établissement Cinq Etoiles de Nîmes, le verre de cet apéro incontournable est facturé... quinze euros ! Alors, il y a ceux qui le sirotent sans sourciller, mais surtout les autres, qui s'étranglent ou s'étouffent. Jean Charles Roux est nîmois, il a publié la photo de son ticket de caisse sur les réseaux sociaux, avec ce commentaire anisé, enfin plutôt.. acide : "Dans ma petite virée autour du « produit » voici, preuve à l’appui, le Riri de la Maison Al (coup de) Bar. 15 euros le verre, même si ici le Volume de Ricard est généreusement servi, pour l’eau et les glaçons « ils se gavent grave » comme aurait dit le professeur Lachaud. En espérant au moins que ce Ricard étanche la soif. On vous dit merci à la fin, c’est la moindre des choses. Comme aurait dit mon grand père : dans « thank you Lulu».

Beau joueur, avec flegme mais aussi un vrai sens de l'humour, Christophe Chalvidal, directeur de l'Hotel Imperator, accepte de répondre à la "polémique". Il justifie ce prix par le cadre et le standing de son établissement : "Au-delà du prix, ce pastis est accompagné d'un décorum. On est dans le plus beau jardin privé de Nîmes. Dans un établissement 5 étoiles. On a douze musiciens sur scène chaque soir. Autour du Pastis, il y a aussi un environnement"

"J'espère que M. Roux a passé un bon moment. Et je profite de votre micro, pour lui dire : le prochain, je le lui offre !"Christophe Chalvidal, directeur de l'Hotel Imperator, sur France Bleu Gard Lozère

Allez, sans rancune, aucune, pour Jean6Charles Roux : "Que tout le monde vive une belle fête. Que chacun aille à l'Imperator ou ailleurs boire son Ricard ou son Champagne, peu importe. Mais que vive la fête !"

Jean-Charles Roux propose quand même un "contre apéro" ce lundi midi, devant l'Imperator. "Suite aux déclarations de la maison . Al (coup de) Bar tous les amoureux du produit sont conviés à un apéro sauvage (et gratuit) lundi à 12.00 devant l’impérator.. On ne badi(a)ne pas avec le Ricard". Chiche ?