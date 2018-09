Après N'Golo Kanté, un autre footballeur français a fait un geste sympa ce week-end. Forfait pour le match entre Manchester City et Fulham samedi pour le compte de la 5e journée de la Premier League (3-0), Benjamin Mendy a réalisé un cadeau magnifique à un père et son fils.

"Joueur préféré de mon garçon"

Selon le MailOnline Sport, Ben Kielty et son fils, présents devant le stade, attendaient une photo avec le défenseur de l'équipe de France sacré champion du monde cet été.

"J’ai vu Mendy entrer, c’est le joueur préféré de mon garçon parce qu’ils ont le même prénom alors je lui ai demandé s’il pouvait faire une photo avec nous".

Mieux que ça : le joueur de 24 ans les a invités dans les loges pour assister au match à ses côtés. Un geste incroyable pour un père et son fils : "Il s’est retourné et il m’a dit que nous serions à sa table à la mi-temps. Il m’a demandé ce que nous aimerions boire. Je ne voulais pas abuser, alors Ben a pris un Coca et nous nous sommes assis avec Mendy et ses amis, qui étaient tous très sympas."

Dîner après le match

Après la pause, l’ancien joueur de Monaco a invité son jeune fan à suivre la seconde période sur ses genoux. "Il s’est occupé de lui et ils ont parlé pendant près de 20 minutes.", a témoigné son père.

Et d’ajouter : "Mendy et ses amis nous ont ensuite invité à manger avec eux après le match. Ils ont commandé une bouteille de champagne, Mendy n’en a pas bu mais ils se sont assurés que j’avais bien mon verre. "

Le père et le fils sont repartis avec un sac de goodies aux couleurs de City et des souvenirs plein la tête. "Mendy lui a fait un câlin et il lui a dit qu’ils se reverraient le lendemain ! C’était un gars normal, il n’a pas fait ça pour se faire la pub ou quelque chose comme ça, c’était juste une bonne action."