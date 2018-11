Grâce à France Bleu Périgord, Isabelle retrouve son alliance de mariage

Razac-sur-l'Isle, France

Isabelle est soulagée. À la suite d'une publication de la gendarmerie de la Dordogne sur sa page Facebook, France Bleu Périgord a relayé lundi matin l'histoire de cette alliance de mariage trouvée vendredi par une cliente sur le parking du Super U de Notre-Dame-de-Sanilhac. Particularité : la bague est gravée des prénoms des deux tourtereaux, Isabelle et Jean-Michel.

En me levant lundi matin, j'ai allumé mon téléphone et j'ai vu que France Bleu relayait la parution de la gendarmerie. J'ai reconnu mon alliance, notamment quand j'ai vu Isabelle et Jean-Michel.

Isabelle comprend en lisant l'information sur francebleu.fr que sa bague a été retrouvée : elle appelle donc France Bleu Périgord qui lui donne le numéro de la compagnie de gendarmerie de Périgueux. Elle appelle et les gendarmes lui indiquent que sa bague se trouve à l'accueil du Super U. Une cliente, Perrine, l'a en effet trouvée par terre vendredi sur le parking près d'une plaque d’égout.

C'est l'alliance de mon mariage à l'église (...) je n'ai rien dit à mon mari, j'avais honte d'avoir perdu mon alliance !

Isabelle finit par prévenir son mari et lui demande d'aller "chercher un bijou qu'elle a perdu à l'accueil du Super U". Jean-Michel récupère la bague de mariage : "quand il est rentré à la maison ce midi, mon mari m'a dit "tu ne me l'avais pas dit !", il était très ému et avait l'impression de me repasser la bague au doigt comme la première fois", raconte Isabelle. Elle "remercie Perrine, les gendarmes et France Bleu Périgord."

Isabelle et Jean-Michel, 52 ans chacun, résident à Razac-sur-l'Isle avec leurs enfants. Ils se sont "rencontrés" à Maison-Alfort en région parisienne à l'âge de ... trois ans ! Ils étaient à l'école maternelle ensemble. Depuis, ils ne se sont jamais quittés (ou presque) et se sont dit "oui" il y a près de trente ans.

Désormais, Isabelle et Jean-Michel entrevoient plus sereinement la cérémonie de renouvellement des vœux de leur mariage, prévue l'été prochain dans le Périgord, une région à laquelle ils sont fortement attachés depuis leur arrivée ici il y a quinze ans.