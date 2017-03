INSOLITE - Grand ciel bleu en Bourgogne, tout le monde profite du soleil

Les shorts et jupes étaient de sortie hier, avec 20 degrés sous le soleil, les Dijonnais en ont bien profité. Terrasses et pique-niques, bain de soleil sur l'herbe, tous les moyens étaient bons pour lézarder au soleil.

20 degrés sous le soleil, et des Dijonnais qui en profitent ! Ce mercredi, les shorts, jupes, robes et sandales étaient de sortie. "J'ai mis mes lunettes de soleil, pratiquement la première fois de l'année !", se réjouit Laure, qui profite du soleil assise sur la pelouse du Parc Darcy avec ses amis.

Des terrasses remplies

Beaucoup de monde sur les terrasses de la place de la Libération. © Radio France - Soizic Bour

Et pour cause ! De très nombreux Dijonnais avaient décidé d'aller pique-niquer dans un parc, au soleil, ou bien simplement prendre un verre en terrasse. C'est le cas de Nadine et Michèle, habituées des terrasses depuis que les beaux jours ont pointé le bout de leur nez. "On a besoin de ce petit temps entre midi et deux, et puis on adore être dehors", confie Nadine. "Dés qu'il fait beau, hop, en terrasse", résume Michèle.

De la pluie annoncée pour ce week-end

Et il faut en profiter, justement, puisque Météo France annonce de la pluie pour ce week-end. Vous avez encore jusqu'à ce samedi pour sortir vos robes, shorts et jupes, et vous faire un bain de soleil !