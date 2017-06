INSOLITE HEBDO - De nouveaux claviers, la Fée électricité plus près du Seigneur et des coussins qui sèment la panique

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : des nouveaux claviers, la fée électricité fait des siennes et peur sur la ville à cause d'une bataille de polochons.

Et toi, t'es plutôt QWERTY, AZERTY ou BÉPO ?

Bientôt de nouveaux claviers simplifiés pour nos ordinateurs © Maxppp - Odilon Dimier

⌨ L'Association française de normalisation (Afnor) a ouvert une concertation publique pour créer les claviers de demain. Plus pratiques et plus adaptés à la langue française, la révolution des claviers est en route.

Grosse récolte de cerises en plein centre-ville de Metz

Georges Viklovszki, le chef cuisinier du restaurant "À la Ville de Lyon", dans sa cour avec son cerisier © Radio France - Cathy Vaxelaire

🍒 Le restaurant "À la Ville de Lyon", en plein centre de Metz, a récolté pendant trois jours près de 300 kg de cerises dans sa cour. Le chef cuisinier Georges Viklovszki les vend à prix bradé.

Au nom du Père, du Fils et de la Fée électricité

Les panneaux phovoltaïques sur le toit de l'église d'Origné © Radio France

💡 Une trentaine de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit de l'édifice religieux mayennais. La municipalité d'Origné va, ainsi, engranger des recettes afin d'entretenir son église.

Y' a de l'électricité dans le tuyau

La turbine sera installée d'ici la rentrée prochaine dans une canalisation de l'usine de traitement d'eau potable d'Annonay © Radio France - Charlotte Jousserand

💡 Une canalisation d'eau va bientôt produire de l'électricité à Annonay, en Ardèche. C'est une première en France expérimentée sur un tuyau de la station de traitement de l'eau qui produira de l'électricité grâce au débit de l'eau.

Des cris, inquiétude des voisins et intervention des gendarmes lors d'une bataille de polochons

Illustration - Bataille de polochons © Maxppp -

👮 Les gendarmes d'Indre-et-Loire sont intervenus dimanche chez des habitants de Montlouis-sur-Loire, après un coup de fil alarmant d'un voisin, qui entendait des cris. Finalement, les enfants criaient fort... pendant une bataille de polochons !

