INSOLITE HEBDO - Des arbres habillés, des claquettes et un record qui donne le vertige

Un Alsacien aux championnats du monde... des dégustateurs de café

Sébastien Maurer lors des championnats de France de dégustateur de café, en 2017 à Paris - Lansy Siessi - L’Imagerie

On met devant vous trois tasses de café, deux strictement identiques et une troisième légèrement différente. À vous, par l'analyse sensorielle, de la trouver. Vous avez 8 minutes pour analyser 24 tasses.

☕️ Sébastien Maurer travaille aux Cafés Sati à Strasbourg. Pour la troisième fois, il représente la France aux championnats du monde des dégustateurs de café, qui se tiennent à Budapest du 13 au 15 juin.

À Auxerre, on est bien dans ses claquettes

Les danseurs de claquettes auxerrois, sous la direction du danseur professionnel suisse Dorel Surbeck © Radio France - Kevin Dufrêche

"C'est une danse qui, universellement, apporte le sourire" - Dorel Surbeck, danseur professionnel

💃 Clac clac clac... ça peut surprendre lorsqu'on arrive dans la petite salle : ils sont une dizaine à faire claquer leurs belles chaussures sur le parquet. "C'est du sport, c'est de la danse, et c'est un instrument de percussions", explique Catherine.

L'incroyable photo du sous-marin nucléaire de classe le Triomphant

Le photographe a pu placer son appareil à moins d'un mètre du sous-marin. Une première ! - Ewan Lebourdais

📷"Cette photo j'en rêvais" raconte sur sa page Facebook Ewan Lebourdais. C'est pourtant un habitué du genre. Ewan Lebourdais est un photographe maritime brestois, connu pour ses photos impressionnantes de phares et de marins. D'ailleurs, les commentaires élogieux ne se sont pas fait attendre : "époustouflant", "fantastique" ou encore "magnifique". Une photo déjà likée par plus de 2000 personnes.

Le tricot urbain investit le quartier Antigone à Montpellier

Les arbres sont habillés pour une dizaine de jours à Montpellier © Radio France - Romain Berchet

🌳 Connaissez-vous le "yarn bombing" ou encore "tricot urbain" ? Le principe est simple : recouvrir le mobilier urbain ou les arbres de morceaux laine. Après Béziers, le phénomène prend ses quartiers à Montpellier. Une dizaine de tricoteuses ont recouvert les 43 arbres de la place du Nombre d'Or à Montpellier.

Ils battent le record du monde en parcourant 1.662 mètres au-dessus du vide entre Gard et Hérault

Les cinq slackliners au cirque de Navacelles ce week-end - Club des entrepreneurs Quissac Ganges Le Vigan

"Ce qu'on recherche, c'est d'être le plus dans le vide possible" Pablo Signoret, 18 ans

😮 C'est un record du monde qui donne le vertige ! 1662 mètres parcourus sur un fil de 2.5 centimètres d'épaisseur tendu à 300 mètres d'altitude. La discipline s'appelle le highline et elle est pratiquée par des slackliners. Cinq jeunes funambules se sont élancés sur une sangle (slack en anglais) tendue à 300 mètres d'altitude au dessus du cirque de Navacelles. L'objectif un peu fou : relier Gard et Hérault et battre le record du monde.

