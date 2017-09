INSOLITE HEBDO - Des légumes livrés en barque, une grande moustache et une pétition contre les cloches

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : une barque pour livrer des légumes dans Strasbourg, des cloches qui dérangent et un champion du monde de moustache.

La plus grosse patate de Creuse vient de Saint-Silvain-Montaigut

André et la plus grosse patate de Creuse 2017 © Radio France - Benjamin Billot

Pas de fumier, pas d'engrais, un peu d'eau. Voilà la formule gagnante qui a permis à André, jardinier amateur de récolter le monstre qui fait de lui le vainqueur de ce premier concours de la plus grosse patate. La saison a été très bonne pour André, car à côté de sa grande patate gagnante de 1.085 grammes, il a également récolté nombre de pommes de terre à près d'un kilo.

Une info insolite à retrouver sur France Bleu Creuse

Un Landais devient champion du monde de moustache

Le Dacquois Gilles Polinien est champion du monde de barbe et moustache - Gilles Polinien

Le Dacquois Gilles Polinien, 58 ans, ne s'est pas déplacé aux États-Unis pour rien le week-end dernier : il a été sacré champion du monde de barbe et moustache. Il existe une vingtaine de catégories (champion de moustache type Dali, champion de moustache anglaise, etc.) et le Landais a lui été sacré dans celle de la "barbe impériale", en référence aux empereurs austro-hongrois du 19e siècle, adeptes de ces attributs pileux.

Une info insolite à retrouver sur France Bleu Gascogne

Des légumes livrés en barque en plein cœur de Strasbourg

Christophe Moeglin livre des légumes en barque à Strasbourg, le 2 septembre 2017 © Radio France - Aude Raso

"Je trouve ça génial. C'était tellement dommage de ne pas utiliser les voies d'eau dans Strasbourg. Quand j'étais petite, des marchands faisaient des livraisons en barque. Ça n'existait plus... jusqu'à maintenant."

Depuis le 2 septembre, Christophe Moegling propose de livrer en barque les restaurateurs du bord de l'Ill, à Strasbourg. Ses légumes viennent de l'îlot de la Meinau, un maraîchage de proximité, et les particuliers peuvent aussi en profiter.

Une info insolite à retrouver sur France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Au Biot, en Haute-Savoie, des riverains lancent une pétition contre le tintement des cloches des vaches

Les cloches de la discorde. Au Biot (Haute-Savoie), des propriétaires de résidence secondaire ont lancé une pétition contre le tintement des cloches des vaches dans les alpages. © Radio France - Richard Vivion

"Ces cloches ne sont pas là pour embêter les résidents et les touristes. Elles servent à faire une cohésion de troupeau et à retrouver son troupeau dans la montagne."

Le maire de l’ex-station de ski a encore du mal à en croire ses oreilles. Depuis quelques jours, une pétition circule contre le bruit des cloches des vaches pâturant dans ses alpages du col du Corbier. "C’est la montagne, on est à 1.230m d’altitude ! Et puis quoi, demain, je vais peut-être avoir une pétition contre les marmottes qui sifflent." Selon la mairie du Biot, les signataires de la pétition seraient essentiellement des propriétaires de résidence secondaire. "Ce sont des Anglais, Belges et Lyonnais qui viennent ici seulement quelques semaines par an", explique le maire.

Une info insolite racontée par France Bleu Pays de Savoie et France Bleu Isère

Une belle boulette sur le maillot du MHSC

#MHSC : Tous les maillots de Montpellier conçus pour la saison 2017-2018 comportent une faute d'orthographe dans l'écusson : "Montpelier". pic.twitter.com/flpRtX3UDJ — Mordu 2 Foot (@Mordu2Foot) September 8, 2017

C'est ce qu'on appelle une belle boulette. Une erreur d'orthographe s'est glissée sur les maillots du club de foot de Montpellier. Sur le logo à la place du cœur, il manque un L à Montpellier. La faute est passée inaperçue pendant plus de deux mois.

Une info insolite à retrouver sur France Bleu Hérault