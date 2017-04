INSOLITE HEBDO - Des objets trouvés, une course de canards en plastique et un cycliste perdu

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : une montagne d'objets trouvés, une course de canards et un cycliste perdu.

A Strasbourg, adoptez un canard pour trois euros

La première course de canards en plastique aura lieu le 27 mai sur l'Ill à Strasbourg - Batorama

🦆 Pour fêter ses 70 ans, Batorama annonce une "Duck Race" - une course de canards en plastique dans l'Ill. Pour 3€, les Strasbourgeois pourront adopter un petit palmipède en plastique jaune et tenter de remporter la course, du pont Saint-Martin au pont Saint-Guillaume. Une partie de la somme récoltée sera reversée à l'association "Rêves".

👉 Une information insolite racontée par France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Un bloc de glace tombe du ciel sur une maison dans les Ardennes

Le bloc de glace tombé du ciel a traversé le toit - Photos transmises par Gérard, propriétaire de la maison

❄️ Grosse frayeur pour un habitant du village de Sorbon dans les Ardennes. Un bloc de glace d'une vingtaine de kilos est tombé du ciel sur sa maison. Il a percé le toit mais s'est fort heureusement arrêté sur le plancher du grenier.

👉 Une information insolite racontée par France Bleu Champagne-Ardenne

Paris-Roubaix : un coureur perdu sur une autoroute après avoir abandonné la course

Le cycliste Andrea Guardini sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A23 - Capture d'écran Twitter @QuentinCouckuyt

🚴‍♀️ Il a perdu le nord. Le cycliste italien Andrea Guardini s'est retrouvé sur l'autoroute A23 après avoir abandonné la mythique course de Paris-Roubaix dimanche. Selon L'Equipe, le coureur de 27 ans a suivi "un panneau de déviation indiquant Roubaix, il pensait rejoindre le Vélodrome et le bus de son équipe par une route plus facile, loin des pavés de l'Enfer du Nord".

👉 Une information insolite racontée par France Bleu Nord

Les pompiers de la Haute-Vienne à l'entrainement directement dans votre salon ? C'est possible !

Via un clip vidéo original, les pompiers de la Haute-Vienne font appel à la population. - Capture d'écran Twitter @Sdis_87

"Les pompiers sont venus et on a simulé un blessé avec une plaie ouverte. Si eux ça peut leur donner un entrainement efficace sur le terrain pourquoi pas ? Pour nous, ça permet de faire un check-up de notre matériel et de nos trousses de secours." - Stephane Cronier, directeur du Super U au Palais-sur-Vienne

🚒 Les pompiers de la Haute-Vienne ont diffusé une vidéo pour promouvoir leur métier et inciter les gens à leur ouvrir la porte. Le but ? S'entraîner en se rapprochant au maximum des conditions du réel.

👉 Une information insolite racontée par France Bleu Limousin

Une centaine de cartes bleues, des sacs à dos et... des slips ! Inventaire d'objets trouvés au Festival Panoramas

L'équipe du festival pose devant les objets retrouvés sur place - Capture écran facebook

🎒 Slips, attelle, téléphones ou même appareil à raclette, les objets trouvés des festivals recèlent toujours des pépites. Panoramas, qui vient de se dérouler à Morlaix, n'est pas en reste ! Les organisateurs appellent les festivaliers à venir réclamer leurs biens sur Internet.

👉 Une information insolite racontée par France Bleu Breizh Izel