INSOLITE HEBDO - Des siestes à la fac, une "Twictée" et un stéthoscope en recherche d'amour

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : Twitter pour apprendre l'orthographe, des salles de sieste à la faculté et une annonce plutôt originale.

Une première à Saint-Étienne : les étudiants sont invités à faire la sieste à la fac

Ambiance étoilée et orientale pour la salle de sieste stéphanoise. © Radio France - Tanguy Bocconi

💤 C'est une salle peu banale qu'inaugure la Bibliothèque Universitaire de Médecine de Saint-Étienne. Il s'agit d'une salle de sieste ! Une initiative pour répondre à la fatigue et au stress des étudiants.

👉 Une information insolite de France Bleu Saint-Étienne Loire

Grand froid : séance de glissades dans la baie du Mont-Saint-Michel

La baie du Mont-Saint-Michel entièrement gelée. - Stéphane Guéno, guide de la baie du Mont-Saint-Michel

❄️ Les températures des derniers jours ont figé dans la glace la baie du Mont-Saint-Michel. Pour le plus grand bonheur des touristes, qui ont pu dimanche dernier s'amuser à glisser sur la glace.

👉 Une information insolite de France Bleu Normandie (Calvados - Orne), France Bleu Breizh Izel et France Bleu Cotentin

Ils apprennent l'orthographe sur Twitter !

Une Twictée dans une classe de CM1 © Radio France - Alexandre Blanc

💻 Les réseaux sociaux ne sont pas réputés pour abriter des champions d'orthographe. Pourtant, six classes d'écoles primaires ardennaises et deux classes marnaises participent à Twictée : ils utilisent Twitter pour apprendre la grammaire et l'orthographe.

👉 Une information insolite de France Bleu Champagne-Ardenne

Une annonce de recherche de médecin pour le Bousquet-d'Orb fait le buzz sur internet

Photo d'illustration © Maxppp - Maxppp

"Stéthoscope célibataire recherche docteur aimant la vie et les rencontres !"

💊 S'inquiétant de ne pas trouver un nouveau docteur pour le village, une habitante du Bousquet-d'Orb a décidé de se mobiliser et a posté sur internet une annonce qui fait le buzz.

👉 Une information insolite de France Bleu Hérault

Les chiens d'avalanche de l'Isère s'entraînent à Chamrousse

Patrick Fresnais, le maître-chien de Chamrousse, et son fidèle compagnon Dakar ont participé à l'exercice. © Radio France - Tommy Cattaneo.

🐶 Ils sont les alliés des pisteurs en cas de coulée de neige. Les chiens d'avalanches et leurs maîtres étaient en exercice ce jeudi à Chamrousse (Isère). Les dix chiens ont passé plusieurs heures à répéter les mêmes gestes, et à dégager de fausses victimes.

👉 Une information insolite de France Bleu Isère