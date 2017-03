INSOLITE HEBDO - Des tondeuses à gazon à cornes, une poubelle qui roule et un anniversaire dans les étoiles

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : des béliers qui jouent aux tondeuses à gazon, un robot poubelle et un anniversaire dans les étoiles.

Des béliers pour remplacer les tondeuses à gazon près du périphérique parisien

Les trois petits béliers d'Ouessant broutent proche de la Porte de Vincennes © Radio France - Maxime Fayolle

🐑 Depuis mercredi, trois béliers d'Ouessant ont investi une bande d'herbe au bord du périphérique, porte de Vincennes à Paris. Ils remplacent les tondeuses à gazon. Plus sûr et plus écologique.

BARYL, le robot poubelle de la SNCF

BARYL est l'unique exemplaire de robot poubelle © Radio France - Boris Compain

🚉 C'est un prototype unique, créé par une start-up pour la SNCF : BARYL est le premier robot-poubelle. Il était en démonstration dans la gare de Tours le lundi 27 février.

Une anniversaire dans les étoiles

Thomas Pesquet en pleine dégustation de macarons, à bord de l'ISS - Pierre Hermé Paris (compte twitter)

🎂 L'astronaute français Thomas Pesquet a fêté lundi ses 100 jours passés dans l'espace, mais aussi son 39e anniversaire. Deux bonnes raisons de déguster des macarons... envoyés à bord de l'ISS par la célèbre maison Pierre Hermé.

Le Robinson Crusoé nordiste repart à l'aventure

Le PDG sera seul dans le désert d'Oman pendant un mois et demi - Webrobinson.fr

⛵️ Le chef d'entreprise nordiste Gauthier Toulemonde se lance un nouveau défi : passer 40 jours dans le désert d'Oman pour promouvoir une fois de plus le télétravail. Il était déjà parti seul sur une île déserte en Indonésie.

Un coin de Mayenne à Beverly Hills

Beverly Hills (illustration) © Maxppp -

🌟 Philippe Blanchet a ouvert le "Champs-Elysées Café" dans le célèbre quartier de Los Angeles en 1999. Ses parents sont installés à Port-Brillet. Il a décidé d'emmener avec lui aux Etats-Unis une partie de la Mayenne.

