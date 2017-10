INSOLITE HEBDO - Des vendanges nues, un Koh Lanta lorrain et une championne de pole dance

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : des vendanges dans le plus simple appareil, Koh Lanta en Lorraine et la préparation du championnat de pole dance.

Puy-de-Dôme : au Crest on vendange nu et sous la pluie

Une partie du groupe naturiste arborant fièrement leur vendange © Radio France - Lauriane Havard

Une quinzaine de personnes âgées de 46 ans à 84 ans s'est réunie samedi dernier, malgré une pluie battante et une température extérieure qui n'excédait pas les 15 degrés. Après un petit moment d'acclimatation, ils ont tombé les vestes et les pantalons ! Les moins téméraires ont en revanche opté pour un poncho en plastique, "on n'est pas fou quand même, on ne veut pas risquer de tomber malade !" lance l'un deux.

Marennes : un jeune entrepreneur lance des huîtres parfumées

Joffrey Dubault devant l'un de ses bassins. © Radio France - Thomas Coignac

Et si, en ouvrant vos huîtres, vous leur trouviez un goût et une odeur de framboise ou de gingembre ? Ce sera peut-être bientôt le cas avec les huîtres produites par So'ooh, entreprise basée à Marennes. Son créateur, Joffrey Dubault devrait lancer cette semaine leur commercialisation.

Ils jouent à Koh Lanta ... dans le Toulois !

Connaissez-vous "Survivort" ? C'est le Koh Lanta lorrain. Son créateur, Anthony Guéry est un passionné de l'émission de télé-réalité. Dans le bois de Lay-Saint-Rémy dans le Toulois, il a reproduit les épreuves du jeu et propose des week-ends intensifs, ouverts à tous.

Coralie Pere se prépare aux championnats du monde de pole dance

Il y a quatre ans, Coralie alias Katarina Von K était encore étudiante en psychologie spécialisée en oncologie et soins palliatifs. Elle n'avait jamais mis les pieds sur une barre, n'était pas danseuse, mais elle avait envie de reprendre le sport. La jeune Nordiste a longtemps hésité entre le football américain et le pole dance. Et après avoir tenté le pole dance elle n’a plus jamais arrêté. Elle est devenue championne de France et se prépare maintenant pour les qualifications des championnats du monde, à raison de 30 heures d’entrainement par semaine.

Un adolescent interpellé pour avoir volé plusieurs bus scolaires

Transport scolaire (illustration) © Maxppp -

C'est un fait qui date de 2015, mais dont l'enquête n'a abouti qu'au début de cette semaine : un adolescent de 17 ans a "emprunté" à cinq reprises un bus scolaire à Sommières pour aller faire la fête avec ses amis.

