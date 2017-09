INSOLITE HEBDO - Du sport à nu, du disco-foot et une mèche impériale

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : des sportifs se mettent à nu, un objet dansant non identifié et une mèche de cheveux à vendre.

Poser nu sur un vélo, le nouvel exploit de Chris Froome

Maigre du haut du corps et avec des cuisses massives, je me sens un peu ridicule devant le miroir

🚲 Chris Froome, vainqueur du Tour de France et de la Vuelta cette année, pose dans le plus simple appareil sur son vélo pour le magazine britannique The Times.

Une info insolite à retrouver sur France Bleu

À poil sur son scooter après avoir perdu un pari à Paris

Si Neymar et Mbappé signent au PSG, je descends les Champs-Elysées à poil sur mon scoot

⚽ La scène s'est déroulée dimanche au petit matin. Jonathan, un supporter qui a perdu un pari sur le mercato du PSG, a descendu les Champs-Elysées nu sur son scooter avec certains de ses amis.

Une info insolite à retrouver sur France Bleu Paris

Un "objet dansant non identifié" à Nancy

Un vrai match de foot et beaucoup de pas de danse ! © Radio France - Isabelle Baudriller

C'est amusant de voir des danseurs et des danseuses jouer au foot en faisant des portés

💃 Un match de football un peu particulier a été joué mercredi, place Stanislas à Nancy. Un match chorégraphié par les 25 danseurs du Ballet de Lorraine sur fond de musique disco.

Une info insolite à retrouver sur France Bleu Sud Lorraine

Une mèche de cheveux impériale à vendre

La mise à prix devrait être de 2000, voire 2600 euros - Hôtel des Ventes de Châteauroux

✂ Une vente insolite aux enchères de Châteauroux ce jeudi : l'hôtel des ventes propose une mèche de cheveux de Napoléon ! Elle a été prélevée par son compagnon d'exil à Sainte-Hélène, le général Bertrand.

Une info insolite à retrouver sur France Bleu Berry

Comment bien prononcer le nom des voitures allemandes

AUdi, pas Odi !

🚗 Français et Anglais prononceraient très mal les noms des marques allemandes de voiture. Pour résoudre le problème, un jeune Allemand a posté une vidéo sur sa chaîne Youtube. Il nous donne un cours de langue.

Une info insolite à retrouver sur France Bleu Alsace et France Bleu Elsass