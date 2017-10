INSOLITE HEBDO - France Bleu en Finlande, un vol de panneaux et une baleine perdue

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : des ondes FM qui voyagent loin, une baleine dans le port de Marseille et des panneaux qui disparaissent.

Dordogne : ce maire en a assez de se faire voler ses panneaux de signalisation

Pascal Protano voit régulièrement ses panneaux de limitation de vitesse disparaître. © Radio France - Harry Sagot

Le maire de Coursac, Pascal Protano pousse un coup de gueule. En deux ans il a vu disparaître une bonne dizaine de panneaux de signalisation le long des routes de sa commune. Ces petits larcins commencent à coûter cher.

Une information insolite racontée par France Bleu Périgord

Une baleine coincée à l'entrée du Vieux-Port de Marseille

Un cétacé d'une quinzaine de mètres de long, coincé à l'entrée du Vieux-Port de Marseille, a été secouru ce mercredi midi par les marins-pompiers. L'animal a pu être dégagé avant de prendre le large.

Une information insolite racontée par France Bleu Provence

France Bleu Gard Lozère captée sur la bande FM en Finlande !

Les ondes ont fait un bond de 2 300 kilomètres pour arriver jusqu'en Finlande © Maxppp -

Un Finlandais a réussi à capter via les ondes FM France Bleu Gard-Lozère en Finlande un soir au mois de juin. Il nous a écrit et il a envoyé l'enregistrement. Les ondes ont donc fait un bond de 2.300 kilomètres. C'est exceptionnel, mais possible.

Une information insolite racontée par France Bleu Gard-Lozère

Pourquoi le ciel est-il jaune et sombre dans le nord-ouest de la France ?

A Saint-Nazaire, il a fait quasi-nuit, raconte notre journaliste de France Bleu Loire Océan. © Radio France - Anne Patinec

Les couleurs du ciel sont très inhabituelles dans l'Ouest de la France ce lundi. C'est un phénomène qui n'est pas rare, mais qui prend cette fois beaucoup d'ampleur : du sable venu du Sahara et des vents forts générés par l'ouragan Ophélia colore le ciel breton et normand.

Une information insolite racontée par France Bleu Normandie (Calvados - Orne), France Bleu Cotentin, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure), France Bleu Loire Océan et France Bleu Maine

Fermeture de l'espace naturiste au bois de Vincennes : "Il faut absolument que ce soit réitéré l'année prochaine !"

Les naturistes ont pu profiter de ce dimanche d'octobre ensoleillé pour bronzer "en intégral". © Radio France - Edouard Marguier

"Ce que j'aime c'est que nous ne sommes pas parqués, les gens passent, des fois ils sont un peu curieux et on leur fait peur mais nous sommes : naturels"

Contempler les arbres dans le plus simple appareil est une activité qui va leur manquer. Des centaines de naturistes ont profité du dernier jour d'ouverture de l'espace qui leur est dédié dans le bois de Vincennes. La période d'expérimentation s'étendait du 31 août au 15 octobre.

Une information insolite racontée par France Bleu Paris