INSOLITE HEBDO - Strasbourg dans tous ses états, Game of thrones au Pays Basque et de la bouse qui rapporte gros

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : rechercher tous les Strasbourg, visiter le Westeros basque et jouer avec la bouse des vaches.

Partir à la découverte de tous les Strasbourg

Strasburg dans le Colorado aux Etats-Unis - Jean-Yves Bart

✈ Jean-Yves Bart, un Alsacien de 31 ans, s'est mis en tête de visité tous les "Strasbourg" du monde. Il en a pour l'instant dénombré 16. À l'issue, il compte en faire un livre photo.



Zizi, Zézère et coucougnettes : les perles des touristes en Dordogne

Les offices du tourisme, habitués aux perles de nos touristes © Maxppp -

😂 Cette année encore, certains touristes en vacances dans le Périgord se sont posés de drôles de questions. Erreurs de prononciation, demandes incongrues. Les employés des offices du tourisme en ont encore une fois entendu des vertes et des pas mûres.

À la recherche de Jon Snow et de Daenerys Targaryen

La plage d'Itzurun est aussi l'entrée du château de la prétendante au trône Daenerys Targaryen.. © Radio France - Iban Etxezaharreta

⚔ La série Game of Thrones provoque un afflux de touristes au Pays Basque. La tranquille et familiale cité balnéaire de Zumaia, en Gipuzkoa, attire les fans de la série du monde entier. Et pour cause, la dernière saison 7 y a largement été tournée.



Un iguane dans la ville

🔍 Choupi est recherché par les autorités ! C'est un iguane d'1,20 m qui se balade dans les rues de Saint-Étienne.



"Quine", "carton" : des gros lots à gagner avec le loto-bouse

🐮 Le village de Semousies, près d'Avesnes-sur-Helpe, organise depuis deux ans un loto très particulier : des cases sont tracées dans une pâture, des vaches sont lâchées, et leurs bouses désignent les numéros gagnants.



