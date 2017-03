INSOLITE HEBDO - Un cambrioleur très maladroit, Molière version 2017 et un tandem original

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : un tandem pour gens fâchés, un cambriolage qui tourne au gag et du Molière revisité à la sauce contemporaine.

Les gendarmes immortalisent un cambriolage qui tourne au gag

Le cambrioleur en fâcheuse posture © Radio France - Gendarmerie Nationale

😂 C'est sans doute l'affaire la plus facile que les gendarmes aient eu à résoudre. Un cambrioleur maladroit a été pris en flagrant délit coincé dans le trou qu'il a fait dans la vitrine du magasin qu'il venait de cambrioler. Évidemment les gendarmes ont fait une photo et le cliché est étonnant : le haut du corps est dehors. C'est sa taille qui ne passe pas.

👉 Une histoire insolite racontée par France Bleu Béarn et France Bleu Pays Basque

La course canine à la mode

Une centaine de joggeur se sont élancés avec leur fidèle compagnon © Radio France - SC

"Les chiens aussi ont parfois besoin d'être manipulés, ce sont des athlètes avec simplement plus de pattes !"

🐶 Courir avec son chien devient de plus en plus tendance. L'association Canicross a organisé à Vauvert une course de six kilomètres faisant participer maître et fidèle compagnon. Des grands, des frisés, des dodus, des petits : il n'y a pas de race discriminée.

👉 Une histoire insolite racontée par France Bleu Gard Lozère

Un tandem dos à dos : l'idée un peu folle d'un habitant de Monéteau

Jean Vantheemsche (à gauche) a construit, de toutes pièces, ce "tandem dos à dos" pour lui et son voisin Didier. © Radio France - Valentine Joubin

"On dit aux gens qu'on est fâchés et que c'est pour ça qu'on pédale dos à dos"

🚴 Jean Vantheemsche, un habitant de Monéteau dans l'Yonne, a imaginé et construit un tandem plutôt original : grâce à un système ingénieux, les deux cyclistes pédalent tous les deux vers l'avant mais... dos à dos ! Une invention que le retraité de 84 ans bricole "pour le folklore".

👉 Une histoire insolite racontée par France Bleu Auxerre

A Bourganeuf, Molière ne sent pas la poussière

Cynthia, dans le rôle d'Harpagon et une partie de l'équipe de tournage. © Radio France - Olivier Estran

"Tu serais pas une balance à dire que j'ai du pognon planqué chez ouam ?" Harpagon, version 2017

😆 Paltoquet ou baltringue, vous préférez les insultes version classique ou contemporaine ? A Bourganeuf, des élèves de 4ème traduisent Molière en version 2017 pour vous.

👉 Une histoire insolite racontée par France Bleu Creuse

Laval : les étudiants de l'Estaca battent le record du monde d'avion humain

474 personnes de l'Estaca ont tenu pendant 5 minutes sur place sur un avion dessiné à la craie. © Radio France - Fabien Burgaud

✈️ Les étudiants de l'Estaca à Laval ont réussi leur pari ce mardi : entasser 474 personnes sur un avion au sol de 17 mètres de long. Le record du monde précédent était de 350. Il ne reste plus qu'à attendre la validation du fameux Guinness Book pour intégrer le livre des records.

👉 Une histoire insolite racontée par France Bleu Mayenne