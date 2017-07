INSOLITE HEBDO - Un camp de vacances sportif, un ciel de parapluies et un génie du Rubik's Cube

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : un jeune breton de 11 ans aux championnats du monde de Rubik's Cube, un camp de vacances à la Koh-Lanta et un ciel de parapluies multicolores.

Le groupe Depeche Mode (à bord d'un CRJ200 LR) en escale technique sur notre Aéroport et ravi de l'accueil :) !!! https://t.co/g1LXcAgdDJ pic.twitter.com/1eKvN6WI6P

✈️ L'anecdote a de quoi faire sourire. Le groupe britannique Dépêche Mode, en pleine tournée européenne, a décollé ce lundi de Lisbonne en vol vers Saint-Pétersbourg. En chemin, il devait faire escale à Châteauroux pour un arrêt technique. Mais l'orage s'en est mêlé...

👉 Une info insolite à retrouver sur France Bleu Berry

Les candidats les plus tenaces sont restés plus d'une heure sur les poteaux

A la télé, les candidats mangent des vers, des araignées et des scorpions. Nous, on est pas allés jusque-là mais pour gagner l’épreuve, les jeunes doivent avaler des rognons, du poumon et de la cervelle !