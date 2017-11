INSOLITE HEBDO - Un centre aéré pour chiens, un dentiste matinal et un météore alsacien

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : un centre aéré pour vos toutous, un dentiste particulièrement matinal et un météore dans le ciel alsacien.

Des vérandas à la galerie de street art

Roger Schupp est présent au salon d'art contemporain de Strasbourg © Radio France - Maxime Nauche

Pour Roger Schupp, passer toute une vie à fabriquer des vérandas, ça n'avait rien de palpitant. Une fois à la retraite, il s'est donc lancé dans une histoire un peu folle. Ouvrir une galerie d'art de rue, en Alsace, à Rixheim.

Une information insolite racontée par France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Drôme : ce dentiste qui donne rendez-vous à 5h du matin

Joël Masson est le seul dentiste de la Drôme à ouvrir son cabinet à 5h du matin - Maxime Bacquié

Il y a une demande à ces heures-là, pour ceux qui partent au travail ensuite ou pour ceux qui veulent éviter les bouchons.

Il est le seul dentiste de la Drôme à démarrer ses journées aussi tôt. Joël Masson donne ses premiers rendez-vous à partir de 5h du matin à Portes-lès-Valence. C'est un patient qui lui a donné l'idée il y a une dizaine d'années. Sur son agenda, la case 5h est noircie quasiment chaque jour, celle de 6h n'est jamais libre.

Une information insolite racontée par France Bleu Drôme-Ardèche

Un passage piéton en 3D installé à Reims

Rue des Poissonniers à Reims © Radio France - Raphaël Cann

C’est un trompe l’œil qui donne une impression de relief : un passage piéton 3D vient d’être installé rue des Poissonniers, dans le centre-ville de Reims. Un faux 3D, bien sûr, mais quand on est en voiture, l’illusion est parfaite. On a l’impression que les bandes blanches sont des blocs suspendus au dessus du sol.

Une information insolite racontée par France Bleu Champagne-Ardenne

La mairie de Gelos fait enlever un panneau étrange

C'est le "un seul chien par personne" qui pose problème à certains © Radio France - Daniel Corsand

La mairie de Gelos va bientôt enlever un panneau pour le moins insolite. Il est encore pour quelques jours à une des entrées du Prado, la plaine des sports de Gelos, le long du gave. C'est un panneau qui demande de tenir son chien en laisse. C'est classique mais ce panneau précise "un seul chien par personne".

Une information insolite racontée par France Bleu Béarn

Un centre aéré pour chiens à Reims

Jusqu'à 20 chiens par jour peuvent être accueillis dans le centre aéré situé dans le quartier Neuvillette à Reims. © Radio France - Victorien Willaume

Déposer un chien dans un centre aéré comme on le fait pour un enfant ? C'est possible depuis septembre à Reims. Justine Deloreux a commencé son activité via une page Facebook en s'occupant de quelques chiens. Jusqu'au jour où la jeune femme s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande, et que ce type de service n'existait pas à Reims. Aidé de son compagnon, elle décide alors de créer la Wouaf Wouaf Compagny.

Une information insolite racontée par France Bleu Champagne-Ardenne