INSOLITE HEBDO - Un Choucas des tours aux abonnés absents, contrebande dans un slip et des bonbons so british

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : la disparition inquiétante de Mireille, un slip arrêté par la douane et des futures caries 100% made in Britain.

Un petit village des Landes en émoi après la disparition de Mireille... un Choucas des tours

Mireille, le Choucas des tours a disparu de Sainte-Foy © Radio France

🐦 Mireille, le Choucas des tours qui s'est installé dans le village de Sainte-Foy, a disparu depuis une semaine. Le 10 janvier, un habitant de la commune l'a aperçu en train de se poser sur le bras d'un joggeur. Le sportif a emmené Mireille avec lui, dans sa voiture. Le Fidésien l'a suivi jusqu'à Pouydesseaux, où il a vu le joggeur la relâcher.

👉 Une info insolite de France Bleu Gascogne

Ne jamais confier son code de carte bleue à ses petits-enfants

Le jeu mobile Clash Royale - Supercell

💰 Mauvaise surprise pour cette grand-mère du Puy-Sainte-Réparade qui s'est retrouvée avec un débit de 2600 euros sur son compte en banque, après avoir confié son code de carte bleue à son petit-fils qui jouait au jeu mobile "Clash Royale".

👉 Une info insolite de France Bleu Provence

Contrebande de diamants dans un slip

Expertise de diamants - Douane française

💎 Saisie record par la douane d'un kilo de diamants bruts de contrebande, fin décembre 2016, Gare du Nord à Paris. L'homme interpellé les avait cachés... dans son slip.

👉 Une info insolite de France Bleu Paris

Des bonbons "so british"

Les bonbons anglais en vente dans la boutique de Kaye Smith à Gorron © Radio France -

🍬 Kaye Smith vous accueille dans sa boutique de confiserie 100% anglaise, à Gorron (Mayenne). C'est peut-être la seule boutique de ce type en France. Ces confiseries sont toutes traditionnelles et fabriquées à partir de recettes originales, certaines pouvant remonter à l'époque Victorienne.

👉 Une info insolite de France Bleu Mayenne

Roméo fait tourner les têtes avec ses girouettes

Roméo Gérolami et ses girouettes © Radio France - Delphine Martin

💨 Depuis 20 ans, Roméo Gérolami égaye sa rue et son village de Bléneau avec ses girouettes faites de métal. Ses créations font la joie et la fierté de ses voisins et des nombreux passants qui s'arrêtent pour voir ses éoliennes.

👉 Une info insolite de France Bleu Auxerre