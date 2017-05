INSOLITE HEBDO - Un éléphant en dehors des clous, une fillette amoureuse et des vaches volantes

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : un drôle de piéton à grosse trompe, une fugue amoureuse et un sauvetage de l'extrême.

Un éléphant dans la ville

L'éléphant voulait prendre un peu l'air... - Denys Andrieux

🐘 Mercredi après-midi, les conducteurs qui circulaient rue Louis-Blériot, à Clermont-Ferrand, sont tombés "nez à trompe" avec une éléphante. Un beau bébé de 4,5 tonnes qui voulait prendre un peu l'air.

À quatre ans, elle fugue par amour

La fillette a marché plus de trois kilomètres en une heure (illustration) © Maxppp -

❤ C'est pour rejoindre son petit amoureux qu'une fillette de quatre ans a fugué de chez elle dans la nuit de samedi à dimanche. Elle a marché plus de trois kilomètres entre Saint-Épain et Noyant-de Touraine avant d'être retrouvée et ramenée à ses grands-parents. La petite fille est saine et sauve.

Supercopter à la rescousse de deux génisses

Image d'illustration © AFP - Laura Boushnack

Deux génisses ont passé la nuit coincées au bord d'une barre rocheuse surplombant la vallée du Giffre et la commune de Verchaix, en Haute-Savoie. Un hélicoptère est venu les secourir.

Il vole une voiture de luxe en se faisant passer pour un basketteur professionnel

Le véhicule de luxe volé : une Audi Q7 © Maxppp -

🚙 Un jeune homme de 28 ans a été condamné mardi à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il a tenté de voler une voiture de luxe. Il a été rapidement interpellé grâce aux équipements sophistiqués du véhicule.

Owarie, "petite sœur" de Flore, deudeuche star du Valenciennois

Florian et Owarie © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

🚗 Grâce à un élan de générosité venu des quatre coins de la France et de Belgique, près de Valenciennes, Florian Henneberd a réussi à retaper une "petite sœur" pour Flore sa 2CV retrouvée brûlée dans sa rue. Owarie s'apprête à vrombir sur les routes de campagne du Nord.

