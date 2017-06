INSOLITE HEBDO - Un Popeye de 77 ans, un distributeur de saucisses et des meubles pour passer ses nerfs

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : un distributeur automatique qui va sauver vos barbecues, des meubles à démolir pour aller mieux et un record de développé-couché.

Une entreprise bretonne vous offre de démolir des meubles pour soulager vos nerfs !

Comptez quelques dizaines d'euros pour vous défouler sur de l'électroménager, comme ici. © Radio France - Sarah Mansoura

Votre machine à laver a rendu l'âme. Et vous ne trouvez plus une de vos chaussettes. Vous n'aimeriez pas prendre une batte de baseball et vous défouler un peu ? C'est bientôt possible ! L'entreprise Déménage-moi, installée près de Rennes va lancer cet été, une activité originale : permettre à ses clients de démolir des meubles ou de l'électroménager destiné à la casse.

Un habitant de Pernay reçoit une alerte GPS qui l'informe que sa tondeuse volée est sur la départementale

Le propriétaire du robot de tonte a été prévenu par le GPS que l'appareil empruntait la départementale 48, entre Pernay et Semblançay (photo d'illustration) © Maxppp - PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN/MAXPPP

😲 Imaginez : vous êtes chez vous, tranquille, et on vous prévient soudain que votre robot de tonte est en train de rouler sur une départementale. C'est la mésaventure qu'a connue dimanche un habitant de Pernay, un village au Nord de Tours, en Indre-et-Loire.

A Habarcq, dans le Pas-de-Calais, des saucisses en libre-service

Le Distrib'frais © Radio France - Magali Fichter

😋 Envie d'un barbecue, mais il est 20 heures et vous n'avez pas la moindre petite chipolata à vous mettre sous la dent ? Ceci va vous sauver la vie : un distributeur automatique de... viande ! Il se trouve à Habarcq, près d'Arras.

À 77 ans, il bat le record du monde de développé-couché près de Montpellier

Jean-Daniel en plein effort pour soulever 105 kg © Radio France - Romain Berchet

💪 Âgé de 77 ans, Jean-Daniel Talandier a battu ce vendredi le record du monde de développé-couché dans sa catégorie à Castelnau-le-Lez près de Montpellier (Hérault). Il a réussi à soulever en quelques secondes 105 kg à bout de bras.

Le premier championnat de lancer d'espadrilles a eu lieu à Perpignan

Espadrille au pied, le but est de la lancer le plus loin possible. © Radio France - Suzanne Shojaei

👟 21,80 mètres. Voici le record de ce premier championnat de lancer d'espadrilles. L'idée peut paraître surprenante, mais elle a attiré beaucoup de monde. Environ 110 personnes ont participé à la compétition.

