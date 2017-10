INSOLITE HEBDO - Un renard à son aise, un champignon géant et une piscine flottante

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : un renard peu farouche, une vesse de loup géante et une piscine flottante à Strasbourg.

Un renard prend ses aises à Villers-lès-Nancy

"Il aime bien monter sur les voitures. Surtout sur celle du maire !"

Un renard s'est installé dans le quartier de la mairie de Villers-lès-Nancy. Adepte de siestes sur les toits des voitures et peu farouche, il est devenu, en quelques jours, la mascotte des habitants.

Une information insolite racontée par France Bleu Lorraine Nord et France Bleu Sud Lorraine

Si on se baignait dans une piscine flottante à Strasbourg ?

Le concept de la Badeschiff de Berlin pourrait arriver jusqu'à Strasbourg © Maxppp - Monika Skolimowska/dpa/picture

Une piscine flottante sur la rivière qui traverse Strasbourg ? La capitale alsacienne vient de signer une charte avec les Voies navigables de France. Cette charte officialise un partenariat fort entre les deux institutions. L’objectif ? Ré-investir les eaux strasbourgeoises.

Une information insolite racontée par France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Une vesse de loup géante trouvée en Périgord vert

La vesse de loup pèse plus de huit kilos ! - PL

"Au début, mon ami pensait que c'était un gros sac plastique et en regardant de plus près on a vu cet énorme champignon. C'est très rare de voir ça dans notre département. On a été très impressionnés."

Patricia et Jean-Pierre n'en reviennent toujours pas. Ce week-end, alors qu'ils se baladaient, ils ont découvert un champignon aux dimensions impressionnantes. Une vesse-de-loup de plus de huit kilos et d'une circonférence de 111 cm.

Une information insolite racontée par France Bleu Périgord

Un slogan original et rigolo pour la commune de Neau

Le maire de Neau, Daniel Climent, présente avec fierté le nouveau logo de sa commune. © Radio France - GM

"Neau, c'est yes !"

C'est relativement rare pour une petite commune que de faire créer un logo et un slogan par une agence de pub. C'est le choix qu'a fait la ville de Neau, dans l'est du département de la Mayenne. Et en plus, le slogan est pour le moins original.

Une information insolite racontée par France Bleu Mayenne

En passant par Grenoble ...avec leur cheval !

Dur retour à la civilisation pour Anaïs et Ludovic, qui ont dû traverser Grenoble pour rejoindre le Vercors ! © Radio France - Véronique Pueyo

"On voulait se poser pour réfléchir à la vie, faire de belles rencontres, loin du stress des villes et vivre au rythme de la nature et de notre cheval, Manouk"

Drôle d'endroit pour une rencontre aussi inattendue que joyeuse ! Hier, les Grenoblois qui vaquaient à leurs occupations n'en ont pas crû leurs yeux. Au milieu de la circulation, ils ont découvert un couple et son cheval, se frayant un chemin au milieu de toute cette agitation urbaine.

Une information insolite racontée par France Bleu Isère