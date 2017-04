INSOLITE HEBDO - Un tracteur en excès de vitesse, un camping libertin et une omelette géante

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : un camping libertin, 15.000 œufs dans une omelette et un tracteur flashé à 150 km/h.

Dordogne : un camping libertin ouvre à Sainte-Alvère

Les Bungalow peuvent accueillir jusqu'à quatre personnes © Radio France - Charles de Quillacq

🔞 C'est seulement le troisième en France. Le camping libertin "Le Diamant Noir" entame sa première saison ce week-end à Sainte-Alvère et il peut accueillir jusqu'à 160 clients.

Le tracteur d'un viticulteur flashé à 150 km/h en Belgique

Le vieux tracteur du viticulteur a été flashé à Namur © Maxppp -

"Mon tracteur peut aller jusqu'à 30 km/h à fond en descente"

🚜 Drôle de surprise pour Rémi Gervais. Le viticulteur installé à Montagnac (Hérault) a reçu un PV pour excès de vitesse. Son tracteur a été flashé à 150 km/h en Belgique. Problème, il n'y a jamais mis les pieds.

Le homard bleu pêché à Saint-Brieuc est arrivé à Océanopolis

Très rare, ce homard bleu turquoise a été pêché en Baie de Saint-Brieuc par un marin-pêcheur de Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor) © Maxppp -

🦀 La semaine dernière, un pêcheur de la baie de Saint-Brieuc a remonté dans ses filets un homard d'un bleu pétant. Un spécimen rarissime, qui après un court séjour dans un restaurant de Saint-Quay-Portrieux, a rejoint les aquariums brestois d'Océanopolis ce mardi.

Un vote, une bière

Le précieux sésame pour avoir le droit à un verre gratuit à la buvette © Maxppp -

"Alors tous aux urnes !"

🍺 Les Bretons rivalisent décidément d'idées pour inciter les gens à aller voter! À Clohars-Fouesnant, dans le sud-Finistère, le club local a eu l'idée d'offrir un verre aux supporters du match de dimanche qui seront allés voter avant la rencontre contre Quimper.

Retour en images sur l'omelette géante de Bessières

Il faut 15 000 oeufs pour faire cette omelette géante et des gros bras pour remuer. © Radio France - Vanessa Marguet

🍳 C'est une tradition depuis 1973 à Bessières, au nord-est de Toulouse. Une tradition qui nécessite 15.000 œufs et une poêle de quatre mètres de diamètre ! La Confrérie des Chevaliers de l'omelette géante et pascale de Bessières profite du lundi de Pâques pour servir 5.000 parts d'omelette. Plusieurs milliers de personnes sont venues pour assister à la préparation de cette omelette géante ... et la déguster !

