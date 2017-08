INSOLITE HEBDO - Une championne de décorticage, un clash entre régions en chanson et des couverts comestibles

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : Monique, championne du monde de... décorticage de crevettes, une version revisitée du tube de l'été "Despacito" et un pressing de chaussures.

Monique, nouvelle championne du monde de décorticage de crevettes

Monique a reçu la médaille et le trophée sous les applaudissements du public © Radio France - Camille Marigaux

🏆 Monique Wespelaere, habitante de Gravelines, a remporté le titre mondial de décorticage de crevettes grises à Leffrinckoucke. Chaque round dure dix minutes et l'objectif : rendre la plus grosse quantité possible de crevettes, sans carapace, ni tête, ni pattes.



Clash des régions avec une parodie de la chanson "Despacito"

🎤 Mike Ruiz, le Savoyard, et Sepi, l'Alsacien, ont fait une parodie au début de l'été du tube "Despacito". Gros buzz sur Facebook, la vidéo a passé la barre du million de vues.



Un pressing pour chaussures à Béziers

Un pressing pour chaussures vient d'ouvrir à Béziers © Maxppp -

👞 Cuir, daim, toile, de ville ou de sport... Une boutique à Béziers propose de nettoyer, désinfecter et raviver les couleurs de vos chaussures pour leur refaire une beauté, à partir d'une dizaine d'euros la paire.



Un distributeur automatique de fruits et légumes

Distributeur automatique de légumes © Radio France - Jean-Pierre Burlet

🍆🍅 Depuis le printemps dernier en Vaucluse, la vente directe de produits fermiers ne se fait plus à l'exploitation du producteur local mais via un distributeur automatique qui a trouvé son public à Montfavet.



Désormais, on peut également manger son assiette

Charlie Bernard a fondé la startup Natur Concept © Radio France - Manon Derdevet

🍴 Née il y a un peu plus d’un an, l’entreprise Natur Concept, installée à Boulazac (Dordogne), s’est donnée pour objectif de ne commercialiser que des produits zéro déchet et recyclables. Il est désormais possible de déguster sa vaisselle faite de son de blé recyclé.



