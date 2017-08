INSOLITE HEBDO - Une crêpe pas assez sucrée, une mamie sportive et un félin qui court toujours

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : une crêpe qui manque de sucre, un félin dans l'ouest de la France et une mamie qui vise le titre de championne du monde de badminton.

À L'Isle-sur-la-Sorgue, les policiers patrouillent... en kayak

La police municipale patrouille deux fois par semaine © Radio France - Charlotte Lalanne

🚣 Avez-vous déjà croisé des policiers… en kayak ?! Si, si ça existe ! À L'Isle-sur-la-Sorgue, c’est la deuxième année que la "brigade Sorgue" patrouille sur l'eau. Deux fois par semaine, policiers municipaux et gardes-pêche vont à la rencontre des touristes, des riverains, des pêcheurs et des loueurs de canoës.

Une info insolite à retrouver sur France Bleu Vaucluse

Bretagne : les gendarmes mobilisés... pour une crêpe pas assez sucrée

Deux clientes sont devenues totalement ingérables pour une histoire de crêpe au sucre © Maxppp -

Habituellement, dans les crêperies bretonnes, le conflit se limite au traditionnel : "on dit crêpe ou galette ?", un débat qui suscite des échanges passionnés. Mais dimanche soir, une crêperie a été le théâtre d'un conflit insolite, et pour le moins disproportionné. La gendarmerie des Côtes-d'Armor détaille : "des clientes d'une crêperie du Trégor quittent l'établissement après avoir réglé leur note. Quelques minutes plus tard, les jeunes femmes reviennent pour se plaindre qu'une des crêpes servies n'a pas été assez sucrée".

Une info insolite à retrouver sur France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel

A 71 ans, une mamie mayennaise vise le titre de championne du monde de badminton

Viviane, 71 ans, prétendante au titre de championne du monde de badminton. © Radio France - Claudia Calmel

Viviane Bonnay joue au badminton depuis ses 12 ans. La super mamie mayennaise est l'une des meilleures spécialistes de la discipline chez les vétérans. Cette habitante de Saint-Georges-le-Fléchard s'entraîne deux fois par semaine depuis des années et des années. Et c'est sans aucun doute cette régularité qui lui a permis de se construire un fabuleux palmarès : une trentaine de titres de championne de France. Elle participera en septembre aux Championnats du Monde en Inde.

Une info insolite racontée par France Bleu Mayenne

Saint-Flour : un distributeur de préservatifs a été dérobé

Un distributeur de préservatifs devant une pharmacie © Maxppp - Philippe Bataille

Ce sont certainement des gens qui étaient peut-être pressés ou il y avait une urgence !

🔞 C'est un vol qui sort de l'ordinaire à Saint-Flour dans le Cantal : un distributeur de préservatifs a été dérobé dans la nuit de dimanche à lundi devant la pharmacie située place de la Halle. Le butin : une quarantaine de boîtes de préservatifs et une vingtaine d'euros.

Une info insolite racontée par France Bleu Pays d'Auvergne

Retour sur la traque du mystérieux félin qui erre dans l'ouest de la France

Un puma concolor © AFP - SYLVAIN CORDIER / BIOSPHOTO

🦁 C’était d’abord une lionne, puis un guépard, un lynx, un puma concolor ou encore un simple gros félin. Vous donnez votre langue au chat ? Les autorités aussi ! Depuis le 20 juillet, près d’une dizaine de témoignages ont été enregistrés entre la Mayenne et la Manche, dont le dernier jeudi 3 août, dans le parc d'un EHPAD de Montsûrs, en Mayenne.

Une info insolite à retrouver sur France Bleu Maine, France Bleu Normandie, France Bleu Cotentin et France Bleu Mayenne