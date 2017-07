INSOLITE HEBDO - Une mamie très pressée, 2,25 kg de cancoillotte et un faux gendarme

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : une mamie de 79 ans flashée à 238 km/h, un gros mangeur de cancoillotte et un faux gendarme arrêté par les vrais.

Record : 2,25 kg de cancoillotte avalés en 10 minutes

11 mangeurs et 1 mangeuse se sont affrontés © Radio France - Dimitri Imbert

Gianni Massardi est devenu pour la troisième année consécutive le plus gros mangeur de cancoillotte de Franche Comté. Devant 10.000 personnes et dans une ambiance de folie, il a englouti 9 pots de cancoillotte soit 2 kilos 250 en 10 minutes. Le mangeur arrivé second est loin derrière, seulement 6 pots, soit 1 kilo 500.

Une record insolite à retrouver sur France Bleu Besançon

Bretzels et choucroute : nouveau succès pour Sépi, humoriste alsacien, avec sa reprise de "Despacito"

L'humoriste alsacien David Ployer s'est attaqué à "Despacito", chanson devenue en juillet la plus écoutée de l'histoire du streaming. Sa reprise, "Le Clash des régions" approche le million de vues sur Facebook. Bretzels, choucroute, bière : les références à l'Alsace sont partout. Mais cette fois, le Mulhousien partage la vedette avec Mike, "un Savoyard et un ami", dans ce qui donne Le Clash des régions.

Une info insolite à retrouver sur France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Drôme : un faux gendarme arrêté par les vrais

Moto de la gendarmerie - image d'illustration © Radio France - Nathalie de Keyzer

Un Drômois qui se prenait pour un motard de la gendarmerie a été arrêté dans le Sud de la Drôme. Il disait vouloir apporter son aide aux automobilistes qui auraient eu besoin de lui. L'homme de 59 ans portait un casque et des vêtements ressemblant beaucoup à la tenue des gendarmes. Il avait aussi customisé sa moto pour plus de ressemblance avec celles de l'EDSR.

Une info insolite racontée par France Bleu Drôme-Ardèche

Belgique : une mamie de 79 ans flashée à 238 km/h au volant de sa Porsche

Une grand-mère de 79 ans a été condamnée par la justice belge pour un incroyable excès de vitesse © Radio France - AFP - HOUIN / BSIP

Une grand-mère belge de 79 ans a été flashée à 239 km/h en juin 2016. Incapable de trouver le sommeil, elle voulait se "vider la tête" au volant de sa Porsche Boxster GTS. La mamie comparaissait devant la justice belge la semaine dernière, elle a écopé d'une amende de 1.200 euros.

Une histoire insolite racontée par France Bleu

Le nageur Michael Phelps perd sa course contre un requin

Malgré ses 23 titres olympiques, le nageur Michael Phelps n'est pas parvenu à remporter son duel face à un requin blanc. Organisée par la chaîne de télévision Discovery Channel, la course a été diffusée ce dimanche aux États-Unis.

Une info insolite à retrouver sur France Bleu