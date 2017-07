INSOLITE HEBDO - Une soucoupe volante disparue, des papis et mamies graffeurs et un lion en Mayenne

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : l'attraction Le Gravitron volatilisée, un lion recherché dans la campagne mayennaise et des ateliers graffitis pour seniors.

Une centaine de plants de cannabis retrouvés chez un homme de 76 ans

Une centaine de plants de cannabis ont été retrouvés chez un monsieur de 76 ans à Périgueux - Gendarmes de Dordogne

💨 Drôle de surprise pour les gendarmes de Périgueux. Suite à une intervention chez un vieux monsieur pour l'aider à arracher des hautes herbes qui envahissaient son jardin, ils sont tombés sur un tout autre type de plante : une centaine de pieds de cannabis. Une sacrée prise de guerre.

L'attraction "Le Gravitron" s'est volatilisée !

Le Gravitron a disparu à Mulhouse - Site internet : Fêtesforaines.fr

👽 A Mulhouse, qui a subtilisé le Gravitron ? La future nouvelle sensation de la Foire-Kermesse, qui doit ouvrir ce week-end, s'est volatilisée. Le propriétaire avait garé sa remorque et le manège qui étaient dessus sur le parking du Parc Expo. A son retour dans l'après-midi, la remorque avait disparu.

Des papis et mamies graffeurs

Atelier graffitis à la résidence autonomie des Cèdres à Aytré © Radio France - Catherine Berchadsky

🎨 Qui a dit que les graffitis étaient un truc de jeunes ? Depuis un an et demi, la résidence "autonomie" le Champs de mars à la Rochelle, pour seniors, organise chaque semaine des ateliers graffitis et fait appel à des graffeurs professionnels pour encadrer les résidents.

Un habitant remplit sa piscine en se reliant... à une bouche d'incendie

Cet habitant de Cabestany a été vu par un élu de la commune la semaine dernière © Maxppp -

💧 Dans la famille sans gêne, voici cet habitant de Cabestany. La semaine dernière, cet homme a été vu par un élu en train de remplir sa piscine avec l'eau d'une bouche d'incendie située dans sa rue. Une pratique est devenu "courante" dans le département selon les pompiers.

Les gendarmes à la recherche... d’un lion en pleine campagne mayennaise !

Le gendarme Jean-François Sapt et Gibbs son chien de recherche © Radio France - Claudia Calmel

🦁 Une quinzaine de gendarmes et une équipe cynophile mobilisés pour une chasse au lion en rase campagne mayennaise. Le tableau a de quoi faire sourire ! C’est pourtant la scène à laquelle France Bleu Mayenne a assisté ce jeudi matin à St-Jean-sur-Erve dans le sud-est du département. Tout est parti d’un coup de fil passé par un chauffeur routier.

