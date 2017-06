INSOLITE HEBDO - Une très longue saucisse, une voiture nageuse et des chocolats qui tournent

Comme chaque vendredi, nous vous avons choisi les informations insolites qui ont marqué la semaine sur francebleu.fr. Dans notre sélection cette semaine : des Hand Spinners en chocolat, une voiture les roues dans l'eau et une saucisse longue d'1km.

Des Hand Spinners en chocolat

Les Hand Spinners au chocolat en vente 3 euros l'unité © Radio France

🍫 Vos enfants vous en réclament. Ils veulent jouer avec. Ce sont les Hand Spinners, des petites toupies furieusement tendance en ce moment. Eh bien, désormais, ils vont vous en réclamer encore plus. Car, en Mayenne, non seulement les Hand Spinners on peut les faire tourner mais en plus on peut les manger !

👉 Une info insolite à retrouver sur France Bleu Mayenne

Ils ouvrent leurs volets et trouvent... une voiture dans leur piscine !

L'accident s'est produit à deux heures du matin à Sarras - Droits réservés MaguieP

🚗 Drôle de surprise pour une famille habitant Sarras en Ardèche. Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers deux heures du matin, une voiture a plongé dans sa piscine. Le fils de la voisine âgé de 19 ans et qui conduisait le véhicule a perdu le contrôle de l'automobile. Véritable miracle, personne n'a été blessé.

👉 Une info insolite à retrouver sur France Bleu Drôme-Ardèche

Ils fabriquent le diot de Savoie le plus long du monde

Un diot d'un kilomètre, record battu dimanche matin à Saint-Alban-Leysse © Radio France - Nicolas Peronnet

🌭 Ils étaient là, sur-motivés, dès deux heures du matin. Huit heures plus tard, ils sont fiers de leur saucisse. La confrérie du diot de Savoie, l'association lancée il y a treize ans lors d'une fin de repas arrosée par une dizaine de copains bouchers et bénévoles a encore frappé dimanche matin. Un diot d'un kilomètre, dont le produit de la vente sera reversé à des associations locales. Le précédent record de 824 mètres est pulvérisé.

👉 Une info insolite racontée par France Bleu Pays de Savoie

Un conducteur de train alcoolisé qui rate son arrêt

Un Intercités sur la quai de la gare de Saincaize. © Radio France - Isabelle Gaudin

🚅 Un train qui a du retard, rien de vraiment surprenant sur cette ligne où cela arrive plutôt fréquemment. Mais dans ce cas, l'histoire est plus singulière. Les voyageurs à destination de Nevers se sont finalement retrouvés en gare de ... Saincaize, soit une dizaine de kilomètres au sud de leur destination. La raison ? Le conducteur du train, très alcoolisé, a raté l'arrêt.

👉 Une info insolite racontée par France Bleu Pays d'Auvergne

Trois ans après, un voleur rend 20.000 euros à une vieille dame

Un voleur revient avec un bouquet de fleurs pour s'excuser © Maxppp -

💐 Un homme de 27 ans a été récemment interpellé à Marseille après avoir été pris de remords. En décembre 2013, il avait agressé un vieille dame pour lui voler 20.000 euros. Trois ans et demi plus tard, il a rendu l'argent en y ajoutant un bouquet de fleurs.

👉 Une info insolite à retrouver sur France Bleu Provence