INSOLITE - Hospitalisée, une jeune Parisienne remonte la pente grâce à un fromage du groupe mayennais Lactalis

Elle surmonte le stress, la fatigue, après son séjour à l'hôpital, grâce à un fromage produit par l'industriel mayennais Lactalis. Ce n'est pas une blague, c'est très sérieux.

"Ce fromage, c'était mon phare dans l'obscurité au moment des repas à l'hôpital"

Une jeune femme de la région parisienne, soignée en mars dernier pendant une semaine dans un établissement de Créteil, a découvert les plateaux repas servis en milieu hospitalier. Et le seul plaisir, c'était le "Brebicrème", ça l'a aidée dit-elle à se sentir mieux.

Audrey Oeillet a raconté sa nouvelle et folle passion pour ce petit fromage de brebis sur les réseaux sociaux : "j'ai découvert la nourriture de l'hôpital, ce n'est pas très bon, c'est fade. Du coup, je me rabattais sur le fromage. C'est alors devenu une plaisanterie positive avec ma famille, avec le personnel, dans un moment qui n'a pas été facile. Le nom d'abord, c'est rigolo et puis l'emballage avec cette brebis qui a l'air trop contente d'être là. Certains jours, c'était la seule chose que je mangeais".

Quelques jours après son retour chez elle, Audrey Oeillet a fait part de ses impressions sur le "Brebicrème" lors d'une enquête initiée par la marque "Président" qui appartient à Lactalis. L'industriel mayennais, touché par son histoire, lui a alors fait un joli cadeau : "j'ai reçu un gros emballage, par courrier, un gros paquet isotherme et à l'intérieur il y avait une quantité assez folle de fromage de brebis. On en a plein le frigo. Mes parents ont halluciné quand ils ont su et comme ils viennent prochainement on va manger du 'Brebicrème' en famille, c'est rigolo".

La jeune Parisienne n'en fait évidemment pas tout un fromage de cette histoire mais, alors qu'elle est en pleine convalescence et rééducation, elle explique être émue qu'un géant de l'agroalimentaire s'intéresse ainsi à elle, "pour moi ça a du sens dans une période qui n'est pas évidente".