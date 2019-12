Insolite : il a vaincu la tétraplégie, et partage dans un livre son incroyable renaissance

Tout le monde l'appelle familièrement Marcol. A Reignier en Haute-Savoie où il vit avec sa famille, à Genève où il travaille, entre France et Suisse où il navigue avec son association Kyfékoi pour offrir des sorties ludiques aux personnes handicapées, Marc-Olivier Perotti est connu comme le loup blanc. Son histoire désormais aussi.

Ecoutez Marc-Olivier Perotti nous raconter sa renaissance, et son engagement auprès des personnes handicapées

Marc-Olivier a 17 ans quand sa vie bascule au bord d'une plage de l'atlantique. Un plongeon dans une baïne, la tête qui percute violemment un banc de sable, une vertèbre cervicale qui explose, la moelle épinière est touchée, l'adolescent est paralysé de la tête aux pieds.

Mais ce jour-là, toutes les planètes sont alignées pour que le jeune franco-suisse recouvre l'usage de ses membres. Mais cela, ni lui personne ne le sait alors.

Ce 23 juillet 1984, toutes les personnes présentes autour de Marcol, toutes leurs décisions, et tous les événements vont s'enchaîner favorablement. Après un transport par hélicoptère à l'hôpital de Bordeaux, est administré à Marcol un traitement expérimental.

Le médicament que l'on m'a injecté à l'époque diminuait l'oedème, et activait le sang, faisait revivre un peu tout cela. Cela ne voulait pas dire que j'allais remarcher puisqu'on ne me l'a jamais promis, mais il s'est trouvé qu'avant moi, il y avait des chats sur qui on avait essayé ce traitement. Pour un sur mille, cela produisait des effets. Moi, j'étais le septième bonhomme, c'aurait pu être sur le neuf-centième... Mais c'est sur moi que la bonne fée s'est penchée sur moi ce jour-là.