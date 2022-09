Insolite : il compte faire Paris-Nantes en... char à voile

Ce qui est sûr, c'est qu'il a de l'humour et le goût des défis. L'aventurier Capitaine Rémi a décidé de prendre l'entraîneur du PSG au mot après la polémique sur l'aller-retour du club en avion privé plutôt qu'en train pour jouer à la Beaujoire. Juste après, Christophe Galtier, avait suggéré dans une blague d'étudier la possibilité de faire les déplacements en char à voile.

Un voyage de 4 à 5 jours

Et c'est donc ce que va faire Capitaine Rémi. Il s'élance ce mardi matin du Parc des Princes. Son objectif : arriver à Nantes en 4-5 jours, en passant par les pistes cyclables. En tous cas à temps pour jouer son spectacle au théâtre du Sphinx dimanche.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si on essaie pas, on saura pas

"Si on n’essaye pas, on ne saura pas !", écrit-il sur son site internet. "Adepte des défis insolites, ça ne me fait pas peur, même si j’ai plutôt l’habitude de me déplacer autrement, comme lorsque j’étais allé à Bruxelles en Vélib pour manger une gaufre, ou encore en pédalo comme lors de ma descente de la Seine en pédalo".

Il dit aussi vouloir montrer que PSG peut être l'acronyme de : "Possible Sans Gasoil".