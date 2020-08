INSOLITE - Il court 130 kilomètres façon "Diagonale des Fous" pour lutter contre le Mayenne-bashing

Des heures et des heures de course à pied à travers la Mayenne. Cyril Guineheux a terminé ce vendredi en début d'après-midi au Mont des Avaloirs sa "Diagonale des Fous", à l'image de la célèbre compétition qui se déroule sur l'Ile de la Réunion. Une traversée du département qui a démarré jeudi dans la soirée ,130 kilomètres plus au sud dans le village de Chemazé.

L'occasion pour lui de redorer l'image de la Mayenne écornée ces derniers temps à cause de la Covid-19 : "ce qui est compliqué dans ces courses de longue distance, c'est le passage entre 2 heures et 5 heures du matin, envie de faire dodo, une lassitude qui prend le dessus. Là, sur le parcours, il y a bien 1.500 mètres de dénivelé. Ce n'est donc pas si plat que ça. On a de très beaux paysages, de magnifiques panoramas. J'avais envie de faire ça car déjà il n'y a plus aucune compétition organisée et ces derniers temps la Mayenne a été décriée et donc c'était pour redorer le blason du 53!" confie-t-il, en espérant qu'un jour une "Diagonale des Fous" 100% mayennaise voit le jour.