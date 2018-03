Haute-Savoie, France

Il n'imaginait certainement vivre cette aventure quand il est sorti lundi pour s'entraîner. Sébastien Talotti est traileur. Le haut-savoyard était parti pour une sortie sur les hauteurs de Passy quand il s'est retrouvé face à l'animal en grande difficulté.

Le bouquetin avait les pattes arrières coincées dans les planches d'un chalet et une corne plantée dans le sol. Le sportif a alors tiré l'animal par une des cornes comme on peut le voir sur la vidéo, ce qui a permis au bouquetin de se dégager.

Je n'ai même pas réfléchi (...) sinon il allait agoniser là—Sébastien Talotti

Sébastien Talotti a filmé toute la scène avec son téléphone portable et les images ont déjà été vues près de 70 000 fois ce mardi soir. Il faut dire que le sportif, ancien traileur de haut niveau, avait l'air très ému, notamment quand il échange un regard avec l'animal et pose même pour un selfie avec le bouquetin. Sébastien est un fou de montagne, et cela ne s'invente pas : cet accompagnateur en montagne a un bouquetin tatoué sur l'épaule depuis plusieurs années ! "Le bouquetin est mon animal fétiche, c'est même mon surnom depuis des années", explique Sébastien Talotti, "alors me retrouver en train d'en sauver un, c'est tout simplement magique".

L'accompagnateur en montagne ne pensait pas "faire le buzz" avec cette vidéo, "au début c'était pour partager avec mes amis, mais c'est devenu un peu plus que ça !".