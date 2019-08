Insolite : il part en vacances en famille en Peugeot 403 de 1955

Filain, France

C'est en quelque sorte l'éloge de la lenteur. Alors que des milliers d'automobilistes ont pesté contre 720 kilomètres de cumul de bouchons sur les routes des vacances, en ce week-end du chassé-croisé un Haut-Saônois lui a décidé de partir en vacances en famille en prenant son temps.

Bon, il faut avouer Denis Pagnier n'a pas trop le choix car sa voiture n'est pas un bolide de course, c'est une Peugeot 403 de 1955, et elle tire une caravane de 1966.

Denis Pagnier, c'est le président du club Peugeot 403-203 qui rassemble des amoureux de voitures anciennes, mais que des Peugeot de la belle époque.

La vielle dame est bichonnée

Avant de prendre la route, que ce soit pour un départ en vacances ou pour une petite course, Denis ouvre toujours le capot. Vérification des niveaux : liquide de refroidissement et huile.

Avant de prendre la route, Denis Pagnier vérifie les niveaux © Radio France - Jean-François Fernandez

Denis avoue que partir sur la route des vacances avec une voiture de 1955 n'est pas un problème, au contraire. "Quand il y a un problème, on s'arrête sur le bord de la route et on répare", Denis Pagnier explique que ce sont souvent des petits problèmes bénins comme l'arrivée d'essence par exemple, on est loin des pannes électroniques des voitures d'aujourd'hui.

La Peugeot 403 de Denis, et celle de son beau frère à côté © Radio France - Jean-François Fernandez

La lenteur

Avec une voiture de cet âge, on ne risque pas les excès de vitesse. "C'est tout un état d'esprit" explique Denis Pagnier qui avoue apprécier de bien voir le paysage. Et lorsque les automobilistes en voitures contemporaines croisent sa voiture et sa vieille caravane, il y a des signes de sympathie. Alors bien-sur, dans les montées, la vielle dame grimpe à 30km/h, cela fait des bouchons derrière, mais en règle général il n'y a que des coup de klaxons de sympathie.

A bord de la 403, pas d'électronique. Il n'y a pas de GPS, le trajet se prépare la veille sur une carte. Denis Pagnier avoue que ce n'est pas avec une carte Michelin en papier, mais avec la version moderne sur internet. Mais dans la boite à gants de la Peugeot il y a la bonne vielle carte Michelin. Et il y a toujours un smartphone pour se tirer d'un mauvais chemin en utilisant son GPS si nécessaire.

Vacances en Peugeot 403 © Radio France - Jean-François Fernandez

Le camping vintage également

La caravane date de 1966. Elle est quasi dans son jus, alors la famille fait du camping comme à l'époque. Seule concession à la modernité, les lampes à gaz ont été remplacées par des lampes LED.

Des peluches sur la vitre arrière de la Peugeot 403 © Radio France - Jean-François Fernandez

