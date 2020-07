Insolite - il transporte sa vachette dans sa voiture décapotable en Camargue

Visiblement, ça se passe comme ça en Camargue ! La vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis ce week-end, et il y a de quoi. On y voit une voiture décapotable, et surtout sur la banquette arrière un passager pour le moins surprenant : il s'agit bien d'une vachette ! L'animal est à peine attaché, juste tenu par une sangle. Si certains soutiennent qu'il s'agit d'une statue, l'animal bougeant peu ou pas selon les vidéos, sur d'autres c'est très clair : on voit bien la vachette tourner la tête. La saison des toro-piscines est lancée, certes, mais visiblement tous les moyens sont bons ...

Alors, ivre virgule ? Ou même pas ivre. Nous menons l'enquête !