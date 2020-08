INSOLITE - Il va réaliser sa "Diagonale des Fous" en Mayenne, 126 kilomètres de course à pied en pleine nuit

C'est la "Diagonale des Fous" version mayennaise. Habitué aux longues chevauchées, Cyril Guineheux, comme de nombreux autres adeptes de la course à pied, est navré de ne pas pouvoir participer à des événements sportifs depuis plusieurs mois à cause de l'épidémie de la Covid-19, la quasi-totalité des courses a été annulée.

Qu'à cela ne tienne, le Mayennais, qui à traversé l'île de La Réunion en octobre dernier, va repartir en diagonale mais cette fois-ci dans son département et juste pour le plaisir :"l'idée m'est venue quand à la fin du confinement, les annulations ont continué à se succéder. Et comme notre département a été décrié ces derniers temps, autant désormais en parler en bien et d'une manière originale" confie-t-il.

Le parcours de Cyril Guineheux pour sa "Diagonale des Fous" en Mayenne - capture d'écran

Accompagné de plusieurs membres du Jogging Meslay Athlétisme, Cyril Guineheux va s'élancer ce jeudi soir de Bourg-Philippe à Chemazé pour une arrivée prévue vendredi en début d'après-midi près de Lignières-Orgères, soit 126 kilomètres au total.

►►Temps estimés de passage

Azé (13km) à 21h15. Le Buret (32km) à 23h30. Chéméré-le-Roi (42km) à 00h40. Saint-Jean-sur-Erve (53km) à 2h. Sainte-Suzanne (62km) à 3h15. Izé (79km) à 5h10. Villaines-la-Juhel (94km) à 7h30. Pré-en-Pail (112km) à 11h. Arrivée vers 13h à Lignières-Orgères.