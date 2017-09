INSOLITE : Ils croyaient être de simples collègues de travail à Amboise, ils découvrent qu'ils sont demi-frères

Une histoire incroyable : deux congolais qui ne se connaissaient pas ont découvert qu'ils étaient demi-frères au cours d'une mission d'intérim à Amboise. Chacun ignorait l'existence de l'autre. Autre coïncidence : depuis 2012, ils vivaient à quelques rues l'un de l'autre, à Tours.

On se découvre souvent des amis sur notre lieu de travail. En revanche, il est beaucoup plus rare d'y découvrir des membres de la famille, dont on ignorait l'existence. C'est pourtant ce qui vient d'arriver à Amboise. Deux hommes en mission d'intérim ont fait une stupéfiante découverte, en discutant pendant les pauses : ils ont tout simplement compris qu'ils étaient demi-frères sans le savoir.

Au printemps, Patelvy, 24 ans, et Trésor, 32 ans, sont envoyés en mission d'intérim à Amboise par l'agence Temporis de Tours. Pendant des jours, ils n'échangent que des "bonjour-bonsoir", mais peu à peu, en discutant pendant les pauses, ils comprennent qu'ils ont en commun beaucoup plus que leur nationalité congolaise

"Moi, je lui posais un maximum de questions, pour recueillir des infos, et il faisait pareil. A un moment, on s'est montré des photos. Il y a des photos qui ont été prises de part et d'autre quand on était petits et sur lesquels on nous voit chacun avec notre père, et c'est le même homme". Trésor