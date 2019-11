INSOLITE - Ils font du kite-surf dans des champs du Bessin

Le mois de novembre se termine et il a beaucoup, beaucoup plu ! Dans le Bessin, entre La Cambe et Isigny-sur-Mer, les champs sont recouverts d'eau et deviennent des marais "blancs". Ce qui fait la joie de quelques kite-surfeurs qui profitent de ces conditions météo particulières.

Calvados, France

On croit rêver mais ce qui se passe est bien réel ! Une dizaine de kite-surfeurs enchaîne les figures, les sauts à plusieurs mètres de haut dans un grand champ recouvert d'eau en cette fin du mois de novembre. Une première pour Mathieu qui avait envie de rider ici depuis longtemps. "Ce n'est pas la première fois qu'on repère l'endroit mais cette année, c'est particulièrement propice !"

Sur le bord de la route, les voitures s'arrêtent quelques minutes pour regarder ce spectacle pas banal. Cyril rentre du travail et n'en loupe pas une miette. "Les marais sont plus blancs d'habitude vers février-mars, tant mieux pour eux ! C'est beau, ils font de sacrés sauts !"

Des kite-surfeurs dans des champs du Bessin le 27 novembre 2019 © Radio France - Marcellin Robine

Pierre observe aussi le marais de sa voiture, il est également kite-surfeur et n'avait jamais vu un tel endroit. "Là, pour notre sport, c'est magique. D'habitude, on navigue en mer, donc c'est compliqué d'approcher les endroits où sont faits les meilleurs sauts. Ici, c'est exceptionnel !" Pierre l'assure, il reviendra, pour lui aussi monter sur sa planche et profiter de ce superbe lieu. Mais pour le trouver, il faudra un peu de chance car les kite-surfeurs veulent garder leur spot secret...